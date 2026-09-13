Sequestrato l’appartamento di Ariccia di Denise Cosco: acquisito un secondo cellulare della figlia di Lea Garofalo

AgenPress. Nuovi accertamenti nell’inchiesta che riguarda Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo. Gli investigatori hanno sequestrato l’appartamento di Ariccia riconducibile alla giovane, mentre nelle attività investigative è stato acquisito anche un secondo telefono cellulare nella sua disponibilità.

L’acquisizione del dispositivo potrebbe fornire ulteriori elementi utili agli investigatori per ricostruire contatti, comunicazioni e movimenti nelle ore e nei giorni al centro degli accertamenti. Il contenuto del cellulare sarà ora sottoposto agli approfondimenti tecnici del caso.

Tra gli elementi sui quali gli inquirenti stanno concentrando l’attenzione c’è anche la cerchia delle persone vicine a Denise Cosco. In questo quadro, è previsto che venga sentito anche il suo compagno, chiamato a fornire agli investigatori informazioni utili alla ricostruzione della vicenda.

Il sequestro dell’abitazione e l’acquisizione del secondo telefono rappresentano dunque nuovi tasselli di un’attività investigativa ancora in corso. Saranno gli accertamenti tecnici e le testimonianze raccolte dagli inquirenti a chiarire il significato degli elementi acquisiti e a stabilire se possano emergere ulteriori sviluppi.

La vicenda assume particolare rilievo anche per la storia familiare di Denise, figlia di Lea Garofalo, la donna calabrese che nel 2009 collaborò con la giustizia e venne uccisa nello stesso anno. La sua storia è diventata uno dei casi più noti della lotta alla ’ndrangheta e alla violenza esercitata all’interno dei contesti criminali.

Per il momento, ogni ipotesi resta al vaglio degli investigatori. Gli accertamenti sull’appartamento di Ariccia, così come l’analisi del secondo dispositivo telefonico e l’audizione del compagno di Denise, potrebbero contribuire a delineare con maggiore precisione il quadro della vicenda.