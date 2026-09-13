AgenPress. Oggi in Svezia gli elettori si recano alle urne per eleggere un nuovo parlamento. Il primo ministro conservatore Ulf Kristersson cercherà di rimanere al potere, potenzialmente appoggiandosi all’estrema destra.

La sua principale avversaria nella competizione, che secondo i sondaggi sarà estremamente serrata, è la sua predecessora come primo ministro, Magdalena Andersson del Partito Socialdemocratico.

Kristersson guida un governo di minoranza che comprende il Partito Moderato di centro-destra, di cui è leader, i Democratici Cristiani e i Liberali.

La sua coalizione di governo è sostenuta dal partito di estrema destra Democratici Svedesi, e Kristersson ha affermato di poter formare un governo di coalizione con questo partito dopo le elezioni odierne. In tal caso, sarebbe la prima volta che un partito di estrema destra entra a far parte di un governo.

Otto milioni di cittadini, più della metà dei quali ha già votato in anticipo, hanno diritto di voto in questo Paese scandinavo con una popolazione di circa 10,6 milioni di abitanti, dove l’affluenza alle urne è solitamente molto alta.

I seggi elettorali rimarranno aperti dalle 8:00 alle 20:00 (ora locale, dalle 9:00 alle 21:00 ora greca). I risultati di due exit poll dovrebbero essere annunciati subito dopo la chiusura dei seggi. Risultati parziali più attendibili dovrebbero essere disponibili qualche ora dopo.