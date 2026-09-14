Papa, Schillaci: “Auguri al Pontefice, grato per sua attenzione a mondo salute e a fragili”

AgenPress. “Desidero rivolgere i miei più sentiti auguri a Papa Leone XIV. Colgo questa occasione per manifestare al Pontefice la mia più profonda gratitudine per l’attenzione che in più occasioni ha riservato al tema della tutela della salute e al ruolo cruciale che essa svolge nel garantire la stabilità sociale”.

Così il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

“Il suo richiamo costante alle Nazioni a contrastare le disuguaglianze che penalizzano le fasce più fragili della popolazione, i più poveri e gli emarginati rappresenta un impulso anche per il nostro Servizio sanitario nazionale a restare fortemente ancorato ai suoi principi ispiratori di equità, uguaglianza e universalità. Oggi più che mai risuona poi attuale e autorevole il suo appello affinché l’intelligenza artificiale sia al servizio della dignità e della relazione umana e non sia impiegata con logiche di potere e dominazione. Questo vale anche nel nostro settore. Incoraggiati dalle sue parole e dalla sua guida, continueremo a lavorare con determinazione ed entusiasmo per una sanità più equa e più prossima, per non lasciare mai indietro nessuno”.