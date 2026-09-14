Cybersicurezza, nasce a Torino il nuovo TeamItaly: obiettivo bis europeo

AgenPress. Dieci giovani talenti della cybersicurezza per difendere il titolo europeo conquistato dall’Italia nel 2025. È stato proclamato a Torino, presso il Campus di formazione ONU ITCILO, il nuovo TeamItaly, la Nazionale italiana di cybersicurezza che rappresenterà il Paese nelle principali competizioni internazionali della stagione 2026/2027.

Il primo appuntamento sarà già decisivo: dal 12 al 16 ottobre 2026, a Bochum, in Germania, TeamItaly parteciperà all’European Cybersecurity Challenge (ECSC) con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno dalla Nazionale italiana a Varsavia.

I dieci componenti sono stati selezionati al termine di un percorso di formazione, preparazione e selezione che ha coinvolto i giovani talenti emersi dalle iniziative del Cybersecurity National Lab del CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, nell’ambito della filiera The Big Game, sostenuta dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

La nuova squadra di TeamItaly 2026/2027

Donato BARONE, Sapienza Università di Roma – classe 2006

Alan Davide BOVO, Università di Bologna e ricercatore presso PRADIGM SHIFT – classe 2007

Carlo COLLODEL, ETH Zurich, classe 2004

Simone DI MARIA, Università di Verona e ricercatore presso OTTERSEC classe 2004

Lorenzo LEONARDINI, Università di Pisa – classe 2001

Leonardo MATTEI, Liceo Scientifico “A. Labriola” di Roma, classe 2007

Leonardo MAZZORANA, Università di Trento – classe 2006

Marco MEINARDI, ricercatore presso OTTERSEC – classe 2001

Manuele PANDOLFI, IIS “Biagio Pascal” di Roma – classe 2007

Lorenzo SIRIU, Università di Trento – classe 2001

Francesco Palmieri, neodirettore del CINI Cybersecurity National Lab, sottolinea il valore strategico del progetto:

“La costituzione del nuovo TeamItaly rappresenta un passaggio importante nella strategia nazionale per lo sviluppo delle competenze in cybersecurity. Non stiamo semplicemente preparando una squadra per una competizione internazionale: stiamo costruendo un patrimonio di conoscenze, capacità e leadership per il futuro del Paese.

Il successo all’ECSC 2025 ha confermato il valore dei nostri giovani talenti. La sfida di Bochum è ora un’opportunità per consolidare questo risultato e dare continuità a un modello che unisce formazione, ricerca, competizione e valorizzazione delle competenze.

Per il CINI Cybersecurity National Lab, TeamItaly è parte di una missione più ampia: costruire una filiera nazionale del talento cyber, capace di far crescere le eccellenze e rafforzare la capacità del Paese di affrontare le minacce digitali.

Investire nelle persone non è un’opzione, ma una scelta strategica: i talenti che oggi rappresentano l’Italia sono le competenze su cui il Paese potrà contare domani.”

I dieci componenti di TeamItaly sono stati selezionati tra i venti finalisti arrivati al termine di un percorso che ne ha valutato le competenze tecniche, la capacità di affrontare problemi complessi e l’attitudine al lavoro di squadra.

Accanto ai dieci selezionati, hanno raggiunto la fase finale:

Marco BALDUCCI, Università di Bologna – Roberto A. BERTOLINI, Politecnico di Milano – Japoco DI PUMPO, ITSOS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio (MI) – Guido DONATI, ITTS “O. Belluzzi L. da Vinci” Rimini – Christian FIORENZO, ITI “Enea Mattei” di Sondrio – Andrea MIELE, Liceo “A. Volta” di Milano – Leandro PAGANO, Sapienza Università di Roma – Gennaro PIERRO, ETH Zurich – Gabriel PROSTITIS, Politecnico di Milano – Alessandro ZANIER, Università di Padova

La composizione della Nazionale riunisce competenze diverse e complementari, necessarie per affrontare le differenti tipologie di prove previste dalle competizioni internazionali.

L’assessore alla sicurezza e Cybersecurity di Torino, Marco Porcedda, ha fatto visita ai ragazzi durante il camp, sostenendoli con calore: “Ospitare a Torino la proclamazione del nuovo TeamItaly e aver accolto al Campus ONU ITCILO la fase finale della sua formazione – spiega l’assessore – è per noi motivo di grande orgoglio. Torino è da tempo impegnata nella promozione della cultura della cybersicurezza, sensibilizzando cittadini, imprese e nuove generazioni sull’importanza della protezione dei dati e delle infrastrutture digitali. Ai dieci giovani cyber defender va il più caloroso augurio di tutta l’amministrazione comunale. A loro il compito di raccogliere l’importante testimone dei campioni d’Europa 2025 e difendere a Bochum il titolo conquistato a Varsavia. La cybersicurezza è oggi un pilastro della sicurezza democratica e dello sviluppo economico. Sapere che i migliori talenti italiani si sono preparati e hanno fatto squadra proprio qui, grazie al lavoro del Cybersecurity National Lab e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ci rende fieri. Torino fa il tifo per voi: siete la dimostrazione di come talento, competenza e passione dei giovani possano portare l’Italia ai vertici tecnologici d’Europa”.

Dalla formazione alla Nazionale

I componenti di TeamItaly provengono dai percorsi di formazione e gaming organizzati dal Cybersecurity National Lab del CINI, tra cui OliCyber.IT, CyberChallenge.IT e CyberTrials, iniziative che negli anni hanno coinvolto migliaia di studentesse e studenti insieme ai loro docenti.

I programmi fanno parte di The Big Game, la filiera nazionale di formazione e addestramento alla cybersicurezza promossa dal CINI Cybersecurity National Lab, che accompagna i giovani dal primo avvicinamento alla disciplina fino allo sviluppo di competenze tecniche avanzate, con il supporto dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

TeamItaly rappresenta il livello più avanzato di questo percorso e offre ai giovani selezionati la possibilità di confrontarsi nelle competizioni internazionali con coetanei ed esperti provenienti da altri Paesi. Informazioni sul percorso formativo gratuito: https://cybersecnatlab.it/

Da Torino a Bochum: la sfida per difendere il titolo europeo

A meno di un mese dalla proclamazione di Torino, i dieci Cyber Defender saranno a Bochum, dove dal 12 al 16 ottobre 2026 si svolgerà l’European Cybersecurity Challenge.

TeamItaly arriverà in Germania da campione europeo in carica, dopo il successo ottenuto a Varsavia nell’edizione 2025.

L’ECSC riunisce giovani talenti della cybersicurezza provenienti da diversi Paesi europei e li mette alla prova attraverso sfide tecniche nei diversi ambiti della sicurezza informatica, valutandone anche capacità di collaborazione e lavoro di squadra.

A Bochum la nuova Nazionale italiana sarà quindi chiamata a confrontarsi nuovamente con le migliori squadre europee e a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Il valore di una squadra

La crescita del livello tecnico dei partecipanti rende ogni anno più impegnativo il percorso di preparazione e selezione della Nazionale.

Mario Polino, Coach di TeamItaly, commenta: “Il livello dei team nazionali è cresciuto enormemente negli ultimi anni: difendere il titolo sarà più difficile che conquistarlo. Per questo sono contento della squadra selezionata, di altissimo profilo e pronta a giocarsela fino in fondo.”

Gli fa eco Emilio Coppa, Team Manager: “Essere campioni in carica non ci dà un vantaggio, ma una responsabilità in più. Abbiamo ragazzi di grande talento e il nostro compito è fare in modo che competenze e personalità diverse diventino una squadra. A Bochum andremo con la consapevolezza di rappresentare l’Italia, ma soprattutto con la voglia e l’umiltà di rimetterci alla prova, sfida dopo sfida.”

I Technical Manager Giulia Martino e Matteo Rossi sottolineano:

«Ogni anno la competizione raggiunge livelli più elevati e quest’anno arriveremo in Germania da campioni europei in carica. Sarà una sfida importante: la squadra riunisce competenze diverse e complementari ed è pronta a confrontarsi ancora una volta con le altre Nazionali europee».

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