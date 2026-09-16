Bollo auto, Falcone (FI-PPE): “Impegno mantenuto dal centrodestra. In Sicilia lo avevamo già fatto nel 2023”

AgenPress. «L’abolizione del bollo auto è una scelta storica del Governo Meloni, che mantiene un impegno assunto dalla coalizione di centrodestra davanti agli italiani. Ciò si tradurrà in meno tasse e meno costi per i cittadini, a partire da una delle tasse più famigerate.

In Sicilia, già nel 2023, avevamo aperto questa strada: durante il mio mandato da assessore regionale all’Economia, riducemmo il bollo per tutti e affiancammo a questa misura anche lo “Straccia bollo”, cancellando cioè sanzioni e interessi per coloro che volevano mettersi in regola con gli arretrati». Così l’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE a Bruxelles, già assessore regionale nei Governi Musumeci e Schifani in Sicilia.

«Quella misura – aggiunge – portò subito, da un lato, all’aumento del gettito e al recupero di risorse per l’erario, ma dall’altro alleggerì il carico per migliaia di famiglie siciliane. Oggi il Governo nazionale conferma che ridurre la pressione fiscale è una priorità del centrodestra che viene concretamente attuata».