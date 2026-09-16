Gruppo FS: calano del 25% le aggressioni al personale Trenitalia

AgenPress. Calano le aggressioni al personale di Trenitalia e diminuiscono i furti sia a bordo dei treni sia nelle stazioni. È la fotografia degli ultimi otto mesi scattata da FS Security, società nata nel 2023 come braccio operativo della Security del Gruppo FS, per garantire la sicurezza sui convogli e nelle stazioni a tutela dei dipendenti e dei viaggiatori.

Tra gennaio e agosto 2026, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le aggressioni al personale di Trenitalia sono diminuite del 25%, i furti a bordo treno del 18% e quelli nelle stazioni del 57%.

Un andamento positivo che si accompagna al potenziamento delle attività della Security del Gruppo FS, impegnata ogni giorno nella prevenzione e nel contrasto delle situazioni di rischio.

I risultati interessano quindi i principali ambiti sui quali si concentra l’attività di sicurezza del Gruppo FS: la tutela di chi lavora quotidianamente sulla rete, la protezione dei viaggiatori e il presidio degli spazi ferroviari.

Il lavoro della Security del Gruppo FS si sviluppa attraverso un modello che integra monitoraggio e analisi dei fenomeni, presenza sul territorio, attività di controllo e strumenti tecnologici. L’obiettivo è intercettare le situazioni di possibile rischio prima che possano tradursi in episodi di illegalità, assicurando al tempo stesso una risposta tempestiva quando si verificano.

La riduzione dei furti, sia a bordo treno sia nelle stazioni, conferma l’importanza di un approccio che tutela la mobilità ferroviaria nel suo complesso. La sicurezza non riguarda infatti un singolo momento del viaggio, ma l’intero percorso del passeggero: dall’ingresso in stazione alla salita a bordo, fino all’arrivo a destinazione.

Per questo la Security del Gruppo FS, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, opera con modalità differenti in relazione alle caratteristiche dei diversi contesti, concentrando le attività nelle aree e sui servizi che richiedono maggiore attenzione. Un impegno, quello del Gruppo FS, che mette al centro persone, prevenzione e presenza, con l’obiettivo di rendere sempre più sicuri i luoghi della mobilità ferroviaria.