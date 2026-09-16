La classifica delle città più care: al 1° posto Rimini, poi Bolzano e Verona

Al 1° posto Rimini con +1128 euro, al 2° posto Bolzano con +1094 euro, al 3° Verona con +1055 euro. L’inflazione più alta a Reggio Calabria (+4,6%), Siracusa (+4,5%) e Macerata (+4,3%)

AgenPress. L’Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell’inflazione di agosto, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la tradizionale classifica delle città più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita.

Al primo posto Rimini, che con l’inflazione tendenziale al 3,9%, pur essendo “solo” la 6° più alta d’Italia, ha la maggior spesa aggiuntiva su base annua, pari a 1128 euro per una famiglia media. Medaglia d’argento per Bolzano, che con un’inflazione del 3,6% rispetto ad agosto 2025, ha un incremento di spesa pari a 1094 euro a famiglia. Sul gradino più basso del podio Verona che con +3,8% ha una spesa supplementare pari a 1055 euro per una famiglia tipo.

Appena fuori dal podio Pistoia dove con +3,7% le famiglie registrano una batosta pari a 1041 euro. In quinta posizione Siracusa che con la 2° inflazione più elevata del Paese, +4,5%, ha una maggior spesa annua di 1039 euro. Seguono Udine (+3,7%, +1036 euro), Lecco (+3,6%, +1024 euro), all’ottavo posto Como (+3,4%, +1019 euro), poi Terni (+3,9%, +1018 euro). Chiude la top ten Arezzo (+3,6% e +1013 euro).

L’inflazione più alta d’Italia, pari a +4,6%, a Reggio Calabria, in 22° posizione in termini di spesa aggiuntiva con +943 euro, al 2° posto Siracusa, medaglia di bronzo per Macerata con +4,3% (in 24° posizione con +938 euro).

Sull’altro fronte della classifica, la Medaglia d’oro come città più risparmiosa va a Benevento, dove con +2,5%, la seconda inflazione più bassa del Paese ex aequo con Piacenza e Cremona, si ha un aggravio annuo di “appena” 547 euro. Al secondo posto Grosseto che, grazie alla minore inflazione d’Italia, +2%, si registra un incremento di spesa di 563 euro. Medaglia di bronzo per Brindisi: +574 euro, +3%.

Seguono Olbia-Tempio (+3,1%, +615 euro), Trapani (+2,8%, +647 euro), Potenza (+2,9%, +671 euro), al settimo posto Imperia (+2,9%, 687 euro), poi Cagliari (+3,4%, +693 euro) e Sassari (+3,5%, +694 euro). Chiude la top ten delle virtuose Ancona: +700 euro, +3%.

Per quanto riguarda le regioni (Tabella n. 2), Medaglia d’oro delle più rincarate per il Trentino Alto Adige (+3,3%, +976 euro), al 2° posto il Friuli Venezia Giulia (+3,5%, +955 euro). Al terzo posto, con +920 euro, il Veneto (+3,4%). La regione più virtuosa è la Basilicata (+2,9%, +650 euro).

Tabella n. 1: Classifica delle città più care, in termini di spesa aggiuntiva su base annua (in ordine decrescente di spesa)

N Città Rincaro annuo per famiglia media (in euro) Inflazione annua di agosto 1 Rimini 1128 3,9 2 Bolzano 1094 3,6 3 Verona 1055 3,8 4 Pistoia 1041 3,7 5 Siracusa 1039 4,5 6 Udine 1036 3,7 7 Lecco 1024 3,6 8 Como 1019 3,4 9 Terni 1018 3,9 10 Arezzo 1013 3,6 11 Pescara 1009 4,1 12 Padova 1000 3,6 13 Pavia 989 3,3 14 Ferrara 984 3,4 14 Ravenna 984 3,4 16 Gorizia 979 3,7 17 Bergamo 959 3,2 18 Pordenone 952 3,4 19 Vicenza 944 3,4 19 Treviso 944 3,4 19 Roma 944 3,3 22 Reggio Calabria 943 4,6 23 Mantova 939 3,3 24 Macerata 938 4,3 25 Siena 928 3,3 26 Modena 926 3,2 27 Trieste 924 3,3 28 Palermo 922 3,9 28 Catania 922 3,9 30 Bologna 914 3,1 31 Venezia 906 3,2 32 Genova 901 3,5 33 Varese 899 3,0 34 Viterbo 898 3,2 35 Napoli 897 4,0 36 Trento 893 3,1 37 Rovigo 889 3,2 38 Milano 885 2,9 39 Torino 882 3,4 40 Lucca 872 3,1 40 Livorno 872 3,1 42 Reggio Emilia 868 3,0 42 Forlì-Cesena 868 3,0 44 Perugia 861 3,3 45 Vercelli 859 3,6 46 Messina 854 3,7 47 Lodi 853 3,0 48 Belluno 840 3,2 49 Brescia 839 2,8 50 Teramo 837 3,4 ITALIA 833 3,3 51 Massa-Carrara 816 2,9 52 Biella 812 3,4 53 Avellino 810 3,7 54 Cosenza 800 3,9 55 Pisa 788 2,8 56 Parma 781 2,7 57 Firenze 774 2,7 58 Cuneo 762 3,0 58 Alessandria 762 3,0 60 Catanzaro 759 3,7 61 Cremona 749 2,5 62 Caserta 744 3,4 63 Ascoli Piceno 742 3,4 64 Campobasso 740 3,0 65 Aosta 739 2,6 66 Novara 737 2,9 67 Piacenza 723 2,5 68 Bari 708 3,6 69 Ancona 700 3,0 70 Sassari 694 3,5 71 Cagliari 693 3,4 72 Imperia 687 2,9 73 Potenza 671 2,9 74 Trapani 647 2,8 75 Olbia – Tempio 615 3,1 76 Brindisi 574 3,0 77 Grosseto 563 2,0 78 Benevento 547 2,5

Tabella n. 2: Classifica delle regioni più care, in termini di spesa aggiuntiva su base annua (in ordine decrescente di spesa)

N Regioni Rincaro annuo per la famiglia media (in euro) Inflazione annua di agosto 1 Trentino Alto Adige 976 3,3 2 Friuli-Venezia Giulia 955 3,5 3 Veneto 920 3,4 4 Lombardia 907 3,1 5 Lazio 902 3,3 6 Abruzzo 884 3,7 7 Emilia-Romagna 875 3,1 8 Sicilia 873 3,9 9 Umbria 863 3,4 ITALIA 833 3,3 10 Liguria 833 3,4 11 Toscana 823 3,0 11 Calabria 792 4,0 13 Piemonte 790 3,2 14 Campania 784 3,7 15 Marche 770 3,4 16 Molise 765 3,1 17 Valle d’Aosta 739 2,6 18 Puglia 681 3,7 19 Sardegna 670 3,5 20 Basilicata 650 2,9

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat