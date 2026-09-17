La Fondazione Insigniti OMRI ricorda Carlo Azeglio Ciampi a dieci anni dalla scomparsa

A dieci anni dalla scomparsa di Carlo Azeglio Ciampi, la Fondazione Insigniti OMRI dedica un ricordo alla figura di un uomo delle istituzioni che ha rappresentato un punto di riferimento nella storia della Repubblica

AgenPress. Per la Fondazione, il ricordo assume un significato particolare alla luce delle finalità statutarie, che comprendono la promozione dei principi e dei valori della Costituzione, il rispetto del decoro del Tricolore e della dignità del Canto degli Italiani, per il quale la Fondazione è impegnata affinché ne venga riconosciuta la dignità costituzionale accanto al Tricolore, oltre alla promozione del merito e del benessere della persona e delle future generazioni.

Si tratta di valori che incontrano una parte significativa dell’eredità istituzionale di Carlo Azeglio Ciampi e che rendono particolarmente significativo il suo ricordo nel decennale della scomparsa.

La Fondazione ha affidato la riflessione su quella stagione istituzionale a due persone che hanno conosciuto direttamente l’esperienza del Quirinale durante la Presidenza Ciampi e che oggi ricoprono importanti responsabilità all’interno della Fondazione.

Paolo Peluffo, Presidente del Comitato scientifico della Fondazione, fu Consigliere per la Stampa e l’Informazione e Direttore dell’Ufficio Stampa del Quirinale durante la Presidenza Ciampi.

Costantino Del Riccio, Presidente del Comitato Consultivo della Fondazione per la Comunicazione istituzionale, è stato dirigente del Quirinale, dove ha prestato servizio per trent’anni presso l’Ufficio Stampa, gli ultimi quindici come Vicario del Direttore dell’Ufficio Stampa del Presidente della Repubblica.

I loro contributi rappresentano, dunque, testimonianze fondate sulla conoscenza diretta di quella esperienza istituzionale e consentono di rileggere, attraverso due prospettive personali e professionali, la figura e l’eredità di Carlo Azeglio Ciampi.

I due contributi sono pubblicati integralmente sul sito della Fondazione Insigniti OMRI, sull’Agenzia di stampa AgenPress e sulla pagina ufficiale Facebook della Fondazione.

La Fondazione invita alla lettura delle due testimonianze quanti desiderino approfondire il ricordo del Presidente Ciampi e le riflessioni di Paolo Peluffo e Costantino Del Riccio.