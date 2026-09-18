Alessandro Di Battista: “Sto molto meglio e finalmente sono a casa!”

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AgenPress. Sto molto meglio e finalmente sono a casa! Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l’affetto che ho sentito ogni giorno.
Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare.

E’ quanto dichiara, in un post sui Social, Alessandro Di Battista postando una foto con l’amico e presidente dell’associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe.

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