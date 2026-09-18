“Dove nascono i silenzi”: Claudia Conte presenta il suo nuovo libro all’Università Roma Tre

AgenPress. Dare voce a ciò che spesso rimane inespresso, accendere una luce sulle fragilità e interrogarsi sul peso dei silenzi. Sono questi alcuni dei temi al centro della presentazione di “Dove nascono i silenzi”, il nuovo libro di Claudia Conte, giornalista e scrittrice, in programma venerdì 18 settembre, dalle ore 18.00 alle 20.00, presso l’Aula Lea Garofalo, in Via Castro Pretorio 20, Roma.

L’incontro è promosso nell’ambito del Master in Educazione Affettiva e Sessuale, Clinico Forense e Criminologico, per l’Infanzia, l’Adolescenza e la Genitorialità del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre, giunto alla sua 22 edizione, diretto scientificamente dal Prof. Matteo Villanova, criminologo fra i massimi esperti a livello internazionale di Psicopatologia sessuale forense, che dialogherà con l’autrice.

“Dove nascono i silenzi” è un’opera che affronta temi di grande attualità e rilevanza sociale: violenza economica, bullismo e cyberbullismo, fragilità familiari, dinamiche di controllo e solitudine, ponendo al centro la necessità di ascoltare e riconoscere quei segnali che troppo spesso vengono ignorati.

Attraverso la narrazione, Claudia Conte invita il lettore a guardare oltre ciò che appare, entrando nelle zone più delicate delle relazioni e della società. Il silenzio, nel libro, non è soltanto assenza di parole: può diventare il luogo in cui si nascondono paura, sofferenza e richieste d’aiuto che non riescono a trovare una voce.

La presentazione rappresenterà inoltre un’occasione di confronto sui temi dell’educazione affettiva, della tutela dei minori e della responsabilità degli adulti e della comunità nell’intercettare situazioni di vulnerabilità.

L’appuntamento a Roma Tre si inserisce nel percorso di presentazione del libro e nel più ampio impegno dell’autrice sui temi sociali e dei diritti umani.