Milano rende omaggio a Ornella Vanoni con un murale di oltre 850 metri quadrati

AgenPress. Milano rende omaggio a Ornella Vanoni con un’opera monumentale firmata dall’artista concettuale statunitense Hank Willis Thomas. Oltre 850 metri quadrati di superficie trasformano un edificio della città in un grande tributo visivo alla cantante, nell’ambito di un progetto promosso da Collistar.

Milano si veste di musica e arte per celebrare una delle figure più riconoscibili della cultura italiana. Un gigantesco murale di oltre 850 metri quadrati rende omaggio a Ornella Vanoni, interprete dalla carriera straordinaria e presenza inconfondibile nel panorama musicale e culturale del Paese.

A firmare l’opera è Hank Willis Thomas, artista concettuale statunitense noto per una ricerca che attraversa arte, identità, memoria collettiva e cultura popolare. Il suo intervento milanese porta così la figura di Vanoni fuori dagli spazi tradizionali della musica e la consegna allo spazio urbano, trasformandola in un’immagine capace di dialogare quotidianamente con la città.

Il progetto nasce dalla collaborazione con Collistar, che ha scelto di legare il proprio racconto a una figura emblematica dell’italianità. La dimensione monumentale del murale amplifica il significato dell’iniziativa: non soltanto un omaggio a una cantante, ma un incontro tra generazioni, linguaggi e forme diverse di espressione.

Con una carriera sviluppatasi nell’arco di decenni, Ornella Vanoni ha attraversato stagioni profondamente diverse della musica italiana, mantenendo una forte riconoscibilità artistica e personale. Dalla canzone d’autore alla bossa nova, dal teatro alla televisione, la sua figura è diventata parte dell’immaginario collettivo italiano.

Celebrare Vanoni attraverso un’opera di arte pubblica significa quindi lavorare sulla memoria, ma anche sulla contemporaneità. Il murale la presenta infatti in un contesto lontano dal palco e dalla dimensione discografica: una parete urbana diventa una sorta di grande tela, mentre la sua immagine entra nel paesaggio quotidiano di Milano.

La scelta di Hank Willis Thomas introduce un ulteriore livello di lettura. Il lavoro dell’artista americano si confronta spesso con immagini e simboli della cultura contemporanea, interrogandone il significato e il ruolo nella società.

Nel caso milanese, il dialogo con l’immagine di Ornella Vanoni mette in relazione arte contemporanea, musica, moda e comunicazione visiva. Il risultato è un’opera pensata per essere vista non soltanto dagli appassionati d’arte, ma da un pubblico ampio e trasversale.

La superficie, superiore agli 850 metri quadrati, contribuisce a rendere l’intervento parte integrante dell’architettura e dello skyline urbano. Il murale non si limita dunque a decorare uno spazio: modifica temporaneamente la percezione dell’edificio e crea un nuovo punto di riferimento visivo nella città.

L’iniziativa si inserisce nel rapporto sempre più stretto tra Milano e la produzione artistica nello spazio pubblico. La città, già protagonista internazionale nei settori della moda, del design e della cultura, continua a offrire facciate e luoghi urbani a progetti capaci di mettere in comunicazione arte e pubblico.

Il tributo a Ornella Vanoni diventa così anche una riflessione sul modo in cui le icone culturali possono essere reinterpretate attraverso linguaggi contemporanei. La sua immagine, affidata alla sensibilità di un artista statunitense, assume una nuova dimensione e si confronta con una città abituata a reinventare continuamente il proprio patrimonio creativo.

Un incontro tra una voce simbolo della musica italiana e uno dei protagonisti dell’arte contemporanea internazionale, dunque, che trova a Milano la sua scenografia naturale: un grande murale per trasformare la memoria di un’artista in un’immagine condivisa e visibile nello spazio pubblico.