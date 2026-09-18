Sen. Scilipoti Isgrò: “Servono mediazione, moderazione e amore cristiano per una DC unita e credibile”

AgenPress. “In questo momento particolarmente importante per il presente e per il futuro della Democrazia Cristiana, desidero esprimere alcune considerazioni con spirito costruttivo, senso di responsabilità e profondo rispetto per tutte le sensibilità presenti nel Partito.

Come Presidente Nazionale del movimento politico Unione Cristiana, ho sottoscritto un accordo politico federativo con la Democrazia Cristiana: un accordo serio, fondato su valori comuni, programmi condivisi e sul riferimento alla tradizione del popolarismo cristiano, nell’interesse esclusivo dei cittadini italiani.

Il contributo di Unione Cristiana alla Democrazia Cristiana vuole essere principalmente quello di aiutare a riportare al centro della vita del Partito la mediazione, la moderazione, il dialogo e l’amore cristiano, non soltanto nelle dichiarazioni di principio, ma soprattutto nei comportamenti quotidiani e nelle scelte politiche, organizzative e amministrative.

La politica di ispirazione cristiana deve distinguersi anche per il metodo con cui affronta le divergenze. Le differenze di opinione sono naturali e possono rappresentare una ricchezza, purché vengano affrontate nel rispetto reciproco, senza personalismi e contrapposizioni, ricercando sempre ciò che unisce prima di ciò che divide.

Per questa ragione ritengo indispensabile favorire una gestione corretta, trasparente e collegiale della Democrazia Cristiana, nel pieno rispetto delle regole, delle competenze statutarie, dei ruoli e delle prerogative degli organismi dirigenti.

Il rispetto delle regole deve valere per tutti. Soltanto attraverso regole certe, dialogo e partecipazione è possibile costruire un Partito autorevole, ordinato e credibile.

La conflittualità interna non giova alla Democrazia Cristiana. Ogni questione deve essere ricondotta nelle sedi proprie e statutarie, attraverso un confronto franco ma sereno, a partire dalla Direzione Nazionale e proseguendo con i congressi provinciali e regionali, fino al Congresso Nazionale fissato per il 24 e 25 ottobre 2026.

I congressi devono rappresentare un momento autentico di partecipazione democratica, nel quale gli iscritti possano concorrere alla definizione della futura classe dirigente e della linea politica del Partito.

È proprio nei momenti di difficoltà che siamo chiamati a dimostrare concretamente la nostra identità cristiana.

Il richiamo ai valori cristiani non può rimanere una semplice formula. Deve diventare testimonianza nei comportamenti: significa saper ascoltare, rispettare chi la pensa diversamente, ricercare la verità senza arroganza, esercitare la carità anche nel confronto politico e mettere sempre il bene comune davanti agli interessi personali.

Abbiamo bisogno di un cristianesimo autentico ed esigente, ispirato al messaggio del Nuovo Testamento: un cristianesimo fatto di verità, carità, dialogo, rispetto, perdono e capacità di costruire ponti.

È questa la cultura politica che Unione Cristiana intende portare, con spirito di servizio, all’interno del percorso federativo con la Democrazia Cristiana.

Mediare non significa rinunciare alle proprie convinzioni. Moderazione non significa debolezza. Dialogare non significa rinunciare alla verità. Significa, invece, avere la forza di cercare una sintesi nell’interesse della comunità.

Il nostro obiettivo deve rimanere uno solo: contribuire alla costruzione di una Democrazia Cristiana unita, partecipata, organizzata e credibile, capace di testimoniare concretamente i propri valori e di tornare a essere un punto di riferimento per quanti credono nella persona, nella famiglia, nella solidarietà, nella sussidiarietà, nella pace e nel bene comune.

Unione Cristiana vuole offrire il proprio contributo a questo percorso con moderazione, mediazione e amore cristiano, affinché questi principi diventino sempre più lo stile dei comportamenti e delle scelte politiche e amministrative della Democrazia Cristiana.”