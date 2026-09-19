Houthi: “Non siamo in guerra con l’Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro Paese”

AgenPress. «Non siamo in guerra con l’Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro Paese». È il messaggio attribuito agli Houthi, il movimento yemenita che da anni è al centro del conflitto regionale e delle tensioni nel Mar Rosso. Al tempo stesso, però, il gruppo punta il dito contro la presenza di mezzi militari italiani in Arabia Saudita, sostenendo che il loro impiego rappresenti un elemento di sostegno alle operazioni militari di Riad.

«Ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riad contro di noi», affermano gli Houthi, richiamando così il coinvolgimento internazionale nella complessa crisi yemenita.

Secondo la posizione espressa dal movimento, la propria azione militare viene presentata come una forma di «resistenza armata legittima» contro quella che gli Houthi definiscono una prolungata aggressione saudita. Una definizione che riflette la loro lettura del conflitto e che è contestata dagli avversari e oggetto di un più ampio dibattito internazionale sulla natura delle operazioni militari del gruppo.

Il riferimento all’Italia introduce un elemento particolarmente delicato. Gli Houthi affermano infatti di non considerare Roma un Paese con cui intendono aprire un conflitto diretto, ma sostengono che la presenza di assetti militari italiani sul territorio saudita renda necessario interrogarsi sul ruolo dell’Italia nello scenario regionale.

Il messaggio, quindi, contiene una doppia dimensione: da una parte la volontà dichiarata di escludere l’Italia come obiettivo diretto; dall’altra, un avvertimento legato alla presenza militare italiana in Arabia Saudita e alle relazioni di sicurezza tra Roma e Riad.

La questione si inserisce in un contesto mediorientale caratterizzato da alleanze, interventi militari e interessi internazionali sovrapposti. La guerra in Yemen, iniziata nel 2014 e internazionalizzata negli anni successivi, ha coinvolto direttamente o indirettamente numerosi attori regionali e internazionali. Gli Houthi, che controllano gran parte del nord e dell’ovest dello Yemen, hanno inoltre acquisito un ruolo centrale nelle tensioni che interessano il Mar Rosso.

Per l’Italia, il tema assume particolare rilevanza anche per la sicurezza delle rotte commerciali e per la stabilità regionale. Il messaggio degli Houthi sembra dunque rivolgersi direttamente a Roma, con l’obiettivo di distinguere il nostro Paese dagli Stati considerati direttamente coinvolti nel conflitto, ma contemporaneamente di sollevare interrogativi sulla sua cooperazione militare con l’Arabia Saudita.

Resta centrale, nel frattempo, la distanza tra la narrazione degli Houthi, che definiscono la propria azione una resistenza contro l’aggressione saudita, e quella dei loro avversari, che considerano le attività militari del movimento parte di un più ampio confronto regionale. È all’interno di questa contrapposizione che va letto il riferimento agli aerei italiani e all’eventuale ruolo di Roma nel conflitto.