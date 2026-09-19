L’Iran afferma di aver comunicato le proprie condizioni per la ripresa dei negoziati e la fine della guerra con gli Stati Uniti

AgenPress. L’Iran ha comunicato ai mediatori le proprie condizioni per la ripresa dei negoziati volti a porre fine alla guerra con gli Stati Uniti, ha dichiarato oggi in un’intervista il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, Mohsen Rezaei.

Le condizioni includono la fine della guerra su tutti i fronti, il rilascio dei beni iraniani e la revoca del blocco navale, ha sottolineato Rezaei, aggiungendo che le consultazioni con i mediatori del Qatar e del Pakistan sono in corso e che Teheran è in attesa di una risposta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.