Squeri (FI): “No agli extraprofitti, rischiano di fare danni strutturali”

AgenPress. “È legittimo pensare, in momenti straordinari, di chiedere contributi ai settori che hanno margini derivanti da questi momenti straordinari. Ma andare a colpire le aziende della raffinazione con nuovi oneri rischia di alterare le dinamiche di mercato e produrre un danno strutturale”.

Lo ha dichiarato Luca Squeri, deputato di Forza Italia, intervenuto a ‘Conti in Tasca’, programma condotto da Sergio Luciano su Giornale Radio.

“Gli extraprofitti sono una panacea momentanea, ma strutturalmente possono addirittura aumentare il danno”, ha aggiunto Squeri, sottolineando che “in questo momento le raffinerie stanno guadagnando sicuramente di più, ma competono in un mercato globale con quelle arabe e indiane”. Secondo l’esponente di Forza Italia, “negli anni in cui hanno guadagnato di meno e sono state portate a chiudere, abbiamo coperto queste perdite: andare ora a toccare le dinamiche di mercato può essere peggio dal punto di vista strutturale”.