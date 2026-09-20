A FIUMICINO IL GRAN FINALE DELLA STAGIONE: SPORT, SPETTACOLO E CULTURA DEL MARE

AgenPress. È calato oggi il sipario sul Campionato Italiano Moto d’Acqua FIM 2026, che ha scelto ancora una volta Fiumicino per il gran finale della stagione. Il Grand Prix Fiumicino Aquabike – Trofeo Regione Lazio ha trasformato per tre giorni lo specchio d’acqua antistante Piazzale Molinari in una grande arena naturale dedicata alla velocità, alla tecnica e allo spettacolo, portando sul litorale romano oltre 150 piloti e un pubblico numeroso.

La manifestazione, organizzata dall’ASD Cast Sub Roma 2000 sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica, con il patrocinio del Comune di Fiumicino, della Regione Lazio e del CONI Lazio, ha rappresentato l’ultimo appuntamento del calendario agonistico nazionale 2026, riunendo in acqua i protagonisti delle diverse specialità della moto d’acqua italiana.

I PODI DEL GRAND PRIX FIUMICINO AQUABIKE – TROFEO REGIONE LAZIO

Al termine delle competizioni sono stati assegnati i titoli di tappa nelle diverse classi. Nella Runabout F1, il primo posto è andato a Pierpaolo Terreo, davanti a Davide di Maio e Manuel Reggiani. Nella Runabout F2 il podio è composto da Stefano Castronovo, Nicola Cabras e Michele Marras.

Nella Runabout F4 ha conquistato la vittoria Francesco Bassenghi, seguito da Arianna Urlo e da Marcantonio Oliveri mentre nella Runabout F4 Femminile il primo gradino del podio è andato a Nicole Cadei, il secondo a Aurora Filiberti e il terzo a Rachele Rizzo. Nella Runabout F4 Novice, infine, successo per Cristian Esposito seconda posizione per Francesco Delle Grottaglie e terza per Daniele Ascione.

Passando alle Ski, nella classe Ski F1 il successo è stato conquistato da Daniele Piscaglia, con Andrea Guidi al secondo posto e Gianfranco Oliveri al terzo. Nella Ski F1 Veteran ha vinto Gianfranco Oliveri, davanti a Ugo Guidi. Nella Ski F2 il podio è formato da Alessio Ascione, Gianfranco Oliveri e Stefano Antonelli, mentre nella Ski Superjet la vittoria è andata a Andrea Bergamo, seguito da Lino Brusadin e Andrea Bensa. Nella Ski F4 primo posto per Andrea Bergamo, secondo posto per Lino Brusadin e al terzo Massimo Pietro Cannizzo.

Grande attenzione anche alle classi giovanili, cuore del futuro della Motonautica italiana. Nella Spark Giovanile 15 – 18 anni il primo posto è stato conquistato da Francesco Delle Grottaglie, secondo Aurora Filiberti e terzo Andrea Bensa. Nella Spark Giovanile 12 – 14 anni il primo posto è stato conquistato da Paolo Tarantini, secondo Sofia Secchiaroli e terzo Francesco Bellone. Nella Ski Giovanile 12-14 anni Tommaso Lamusta primo e Francesco Mariani secondo. Invece nella Ski Giovanile 15-18 anni Massimo Pietro Cannizzo primo e Andrea Bensa secondo.

Nel Free – style PRO, specialità che ha regalato al pubblico alcune delle immagini più spettacolari dell’intero fine settimana, il podio ha visto al primo posto Massimo Accumulo, al secondo Roberto Mariani.

Nell’Endurance prova che ha messo in evidenza non soltanto velocità e tecnica ma anche resistenza e capacità strategica: per l’F2 Endurance Run, la vittoria è andata a Arianna Urlo, con Danny Tilocca secondo e Nicola Cabras terzo. Nell’F1 Endurance Run primo Davide Di Maio, secondo Michele Marras, terzo Emanuele Masala. Per l’F1 Endurance Veteran il primo posto è stato conquistato da Ezio Lucchese, il secondo da Michele Cadei e il terzo da Alberto Santini. Invece per la F3 Endurance Run, Fabio Guarda primo, Sandro Forte secondo e Manuel Favaro terzo.

QUATTROCENTO STUDENTI ALLA SCOPERTA DELLA MOTONAUTICA

Il Grand Prix Fiumicino Aquabike non è stato soltanto una manifestazione agonistica. La tre giorni si è aperta venerdì 18 settembre con una grande iniziativa dedicata alle nuove generazioni, che ha coinvolto circa 400 studenti degli istituti scolastici del territorio.

I ragazzi hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il mondo della Motonautica, le moto d’acqua, le attrezzature e l’organizzazione di una competizione nazionale, attraverso un percorso dedicato allo sport, alla sicurezza, alla responsabilità e alla cultura del mare.

Un’iniziativa che ha confermato la volontà della Federazione Italiana Motonautica di affiancare all’attività agonistica un forte impegno nella promozione dello sport tra i giovani e nella sensibilizzazione sui temi legati al mare e alla sostenibilità.

IL PRESIDENTE DEL CONI LUCIANO BUONFIGLIO IN MOTO D’ACQUA

Particolarmente significativo è stato inoltre il momento vissuto sabato 19 settembre con la presenza del Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, che ha voluto conoscere da vicino la realtà della Motonautica e provare personalmente una moto d’acqua, scendendo in mare insieme ai tecnici della Federazione.

Al termine dell’esperienza, il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio ha dichiarato: “Tutte le discipline sportive sono affascinanti ho avuto il piacere di provare una ulteriore emozione, la moto d’acqua, è stata una bellissima esperienza vivere in questo contesto con centinaia di ragazze e ragazzi in mare, un patrimonio da tutelare, e la Federazione Italiana Motonautica fa una attività sostenibile, ulteriore punto a favore di questa federazione. Ringrazio Giorgio Viscione, Presidente della FIM, dell’invito perché questo è un modo per vivere le Federazioni.”

La presenza del Presidente del CONI ha rappresentato un momento significativo del fine settimana, creando un’occasione di incontro tra istituzioni sportive, che hanno visto la presenza di Raffaele Chiulli Presidente dell’Union Internationale Motonautique (UIM), Juri Morico Presidente Nazionale Opes, Claudio Ponzani Presidente della Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard (FISSW), Emilio Casale Comandante della Capitaneria di Porto di Fiumicino, piloti, tecnici, giovani e organizzatori e consentendo al vertice dello sport italiano di vivere direttamente l’esperienza della Motonautica.

Giorgio Viscione, Presidente della Federazione Italiana Motonautica, al termine della manifestazione dichiara: «Fiumicino, che è sempre l’ultima tappa del Campionato Italiano, è un appuntamento ormai confermatissimo, grazie all’organizzazione dell’ASD Cast Sub Roma 2000, capitanata da Fabio Bertolacci, e a tutto il suo staff. Cerchiamo tutti gli anni di migliorarci e anche quest’anno abbiamo avuto tantissimi piloti, oltre 150, quindi siamo felicissimi. Oggi vengono assegnati tutti i titoli dei campionati e c’è stata una grande bagarre in campo gara, in acqua. La presenza dei circa 400 ragazzi delle scuole, che sono venuti il primo giorno di questa tappa, è la dimostrazione che la Federazione ha sposato in maniera capillare questo progetto con le scuole, che darà ancora più crescita al futuro della Federazione. Siamo fortunati perché a noi basta far provare i mezzi e i ragazzi accettano tutti di gran cuore di iniziare a praticare questo sport. Anche la partecipazione del Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, è stata importante: questo weekend non ha partecipato come semplice spettatore, ma come atleta, venendo a provare una moto d’acqua.»

Soddisfazione anche da parte di Fabio Bertolacci, delegato regionale Lazio della FIM che ha curato l’organizzazione della tappa conclusiva di Fiumicino: «Organizzare per il quarto anno consecutivo il gran finale del Campionato Italiano Moto d’Acqua a Fiumicino è un grande orgoglio. Il successo di questa edizione – con oltre 150 piloti in gara, una straordinaria partecipazione di pubblico e il coinvolgimento di circa 400 studenti – conferma il valore della manifestazione e il forte legame con il territorio. Un ringraziamento speciale va al Comune, alla Regione, al CONI Lazio, al Presidente della FIM Giorgio Viscione, alla Capitaneria di Porto, alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato, alla Polizia Locale, ai Carabinieri, all’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo O.D.V. e all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo O.D.V., per la collaborazione e il supporto assicurati durante la manifestazione, e a tutti i partner che hanno reso possibile questo grande evento”

FIUMICINO CHIUDE LA STAGIONE 2026

La tappa di Fiumicino ha così chiuso una stagione intensa del Campionato Italiano Moto d’Acqua FIM, confermando il valore di un appuntamento che ha portato la grande Motonautica sul litorale romano.

Tre giornate nelle quali competizione e spettacolo si sono intrecciati con la promozione sportiva, l’attenzione ai giovani e la valorizzazione della cultura del mare. Un evento che ha saputo unire i protagonisti dell’agonismo nazionale, le nuove generazioni e le istituzioni sportive, dando alla città di Fiumicino un ruolo centrale nel calendario della Motonautica italiana.

Il successo della manifestazione è stato reso possibile dalla collaborazione tra la Federazione Italiana Motonautica, gli organizzatori, le istituzioni e tutte le realtà che hanno lavorato alla sicurezza e alla gestione dell’evento.

Alla premiazioni era presente anche il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini che ha dichiarato: “Il quarto anno a Fiumicino, noi siamo particolarmente contenti di ospitare questo evento nazionale e queste finali che portano e uniscono il brand Fiumicino allo sport e allo sport competitivo, anche di alto livello. Auguri a tutti gli atleti a tutti i campioni che si sono cimentati in questo in queste grandi competizioni e sono convinto che il prossimo anno faremo ancora meglio.”

Con le ultime manche e le premiazioni di oggi, Fiumicino saluta dunque il Campionato Italiano Moto d’Acqua FIM 2026. Una stagione che si chiude nel segno dello sport e dello spettacolo, ma anche con lo sguardo rivolto al futuro, alle nuove generazioni e a una Motonautica sempre più attenta alla sostenibilità, alla formazione e alla cultura del mare.