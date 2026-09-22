Oltraggio al minuto di silenzio per Mazzola: Juventus multata di 10mila euro

AgenPress. Il mancato rispetto del minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola costa caro alla Juventus. Il club bianconero è stato infatti multato di 10mila euro per il comportamento tenuto da una parte dei propri sostenitori in occasione della gara contro l’Atalanta.

L’episodio si è verificato prima del fischio d’inizio di Juventus-Atalanta, quando era stato disposto dalla Figc un minuto di silenzio per onorare la memoria di Mazzola. Secondo quanto riportato nella decisione, un numero esiguo, in percentuale, di sostenitori presenti nel settore Tribuna Sud, primo anello, non avrebbe rispettato la commemorazione.

Il comportamento è stato giudicato particolarmente evidente: i tifosi coinvolti, si legge nel provvedimento, avrebbero “platealmente” mancato di osservare il minuto di silenzio.

Da qui la decisione del giudice sportivo di sanzionare la società bianconera con un’ammenda di 10mila euro. La responsabilità disciplinare ricade dunque sul club per il comportamento dei propri sostenitori, nonostante il provvedimento sottolinei che si sia trattato di una parte numericamente esigua della tifoseria.

Il minuto di silenzio era stato previsto dalla Federazione per rendere omaggio a Sandro Mazzola, figura di rilievo della storia del calcio italiano. L’episodio verificatosi all’Allianz Stadium ha quindi portato alla sanzione nei confronti della Juventus, chiudendo con un provvedimento disciplinare una vicenda che aveva suscitato attenzione già nei momenti precedenti alla partita.