Sudan: attacchi con i droni distruggono oltre 330.000 materiali didattici

AgenPress. Gli attacchi con i droni contro due magazzini nella località di Shikan, nel Kordofan settentrionale (Sudan), avvenuti il 20 settembre, hanno distrutto oltre 292.000 libri di testo scolastici, 40.000 libri di ripasso di lingua araba e matematica e altro materiale didattico destinato ai bambini.

Il materiale doveva essere distribuito a partire da ottobre 2026, in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, nelle scuole di Bara occidentale, Bara e Um Dam; si prevede che questa perdita comprometterà l’apprendimento di migliaia di bambini.

«La distruzione di questo materiale didattico rappresenta una battuta d’arresto per i bambini in un momento in cui si sta facendo ogni sforzo per riportarli in classe», ha affermato Angela Kearney, Rappresentante dell’UNICEF in Sudan. «Molti bambini hanno perso anni di scuola a causa del conflitto. Con le scuole che già devono far fronte a carenze di insegnanti, banchi e materiale didattico, questa perdita comprometterà ulteriormente l’accesso dei bambini a un’istruzione di qualità. Ogni bambino ha diritto all’istruzione, e tale diritto deve essere tutelato».

La consegna di materiale didattico nelle zone del Sudan colpite dal conflitto è spesso difficile, il che rende la perdita di questi materiali particolarmente significativa. L’accesso a opportunità di apprendimento sicure rimane essenziale per aiutare i bambini a imparare, a riprendersi e a costruirsi un futuro.

L’UNICEF esorta tutte le parti a proteggere i civili e le infrastrutture civili e a rispettare gli obblighi previsti dal diritto internazionale umanitario. È necessario salvaguardare i materiali didattici e le strutture scolastiche per garantire che i bambini possano realizzare il loro diritto all’istruzione