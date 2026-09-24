Decreto scuola, Scotto (PD): “Mossa disperata di Meloni, tetto stranieri crea guerra tra bambini. Ricorda regimi più cupi”

AgenPress. “Quella sul decreto scuola è una mossa disperata di Giorgia Meloni: di fronte a risultati di politica economica scadenti, il governo la butta sui propri stereotipi, mettendo per legge un tetto agli stranieri nelle scuole che, secondo presidi, genitori e insegnanti, non funzionerà”.

Lo ha dichiarato Arturo Scotto, deputato del PD, intervenendo oggi a “Il Timone”, condotto dal direttore editoriale Daniele Biacchessi su Giornale Radio.

“Questo provvedimento determina una forma di guerra tra bambini italiani e non italiani e ricorda i regimi più cupi: in ogni regime ci si inventano emergenze che non esistono”, ha aggiunto Scotto.