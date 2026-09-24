ATAC, già in corso approfondimenti su casi segnalati di acqua nel gasolio

AgenPress. In relazione a notizie di stampa, ATAC precisa che l’azienda ha già da tempo all’attenzione alcuni casi, segnalati nel corso delle ultime settimane, nei quali è stata riscontrata la presenza di acqua nel gasolio in alcune rimesse. I tecnici ATAC stanno svolgendo indagini approfondite nei siti dove si sono verificati questi episodi per accertare le ragioni dell’accaduto ed evitare che si possano ripetere, rimandando ogni altra considerazione ad altro momento.

ATAC precisa che i casi di “contaminazione” del carburante hanno avuto effetti trascurabili sul servizio. Alcune vetture, che hanno segnalato guasto, sono state rapidamente sostituite con altre. I casi, quindi, non hanno avuto conseguenze sui tempi di attesa alle fermate.