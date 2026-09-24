Xi “Le relazioni tra Pechino e Washington devono essere orientate alla cooperazione e alla ricerca di interessi comuni”

AgenPress. «Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner, non avversari». È il messaggio lanciato dal presidente cinese Xi Jinping al suo arrivo a Washington, dove è giunto per una visita di Stato su invito del presidente americano Donald Trump.

In una nota diffusa dalla diplomazia di Pechino, Xi ha espresso il proprio apprezzamento per l’invito e ha rivolto «a nome del popolo cinese» i suoi «più sinceri saluti e i migliori auguri al popolo americano».

Secondo il presidente cinese, le relazioni tra Pechino e Washington devono essere orientate alla cooperazione e alla ricerca di interessi comuni. «Cina e Stati Uniti sono entrambe grandi nazioni», ha sottolineato Xi, ricordando la dimensione e il ruolo dei due Paesi sulla scena internazionale.

Il presidente cinese ha quindi indicato una possibile prospettiva di collaborazione tra le due potenze: «La grande rinascita della nazione cinese e il ritorno alla grandezza dell’America possono essere raggiunti simultaneamente, reciprocamente vantaggiosi e a beneficio del mondo intero».

Le parole di Xi arrivano in un momento particolarmente significativo per i rapporti tra Pechino e Washington. Il riferimento alla possibilità di una crescita parallela dei due Paesi sottolinea la volontà cinese di presentare la relazione bilaterale non necessariamente come una competizione a somma zero, ma come un rapporto nel quale cooperazione e vantaggi reciproci possono coesistere.

La visita di Stato rappresenta dunque un’occasione per discutere il futuro delle relazioni tra le due maggiori potenze economiche mondiali, alle prese con dossier che spaziano dal commercio alla sicurezza, dalla tecnologia agli equilibri geopolitici internazionali.

Il messaggio pronunciato da Xi punta così a ribadire una linea precisa: la competizione tra Cina e Stati Uniti non dovrebbe trasformarsi in uno scontro permanente e, secondo Pechino, la cooperazione tra i due Paesi potrebbe produrre benefici che vadano oltre i rispettivi confini, coinvolgendo l’economia e gli equilibri internazionali.