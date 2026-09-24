Un raid russo ha colpito un’azienda agricola: 7 morti e 12 feriti

AgenPress. Un raid russo ha colpito un’azienda agricola nel villaggio di Stara Hnylytsia, nella regione di Kharkiv, provocando la morte di sette persone e il ferimento di altre 12.
A riferire dell’attacco è Oleg Synegubov, capo dell’amministrazione della regione di Kharkiv, secondo quanto riportato dai media ucraini.
Il bilancio, ancora provvisorio, riguarda un’area interessata da combattimenti e attacchi russi. Le autorità locali non hanno fornito, al momento, ulteriori dettagli sulle modalità del raid né sulle condizioni dei feriti.
La regione di Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina e al confine con la Russia, è frequentemente interessata da attacchi nel quadro del conflitto in corso.