L’episodio è avvenuto nel Leccese. A segnalare la presenza dell’arma è stato un compagno di classe, che ha avvertito l’insegnante

AgenPress. Un bambino di 6 anni è stato trovato a scuola con un coltello della lunghezza di circa 13 centimetri all’interno dello zaino. L’episodio è avvenuto in un istituto del Leccese.

A quanto riferito, la presenza del coltello sarebbe stata notata da un compagno di classe, che avrebbe immediatamente informato l’insegnante. La segnalazione ha consentito di intervenire e di verificare il contenuto dello zaino.

Il ritrovamento ha suscitato preoccupazione all’interno della scuola. Trattandosi di un bambino di soli sei anni, saranno ora da chiarire le circostanze che hanno portato il coltello a finire nello zaino e le eventuali ragioni per cui il piccolo lo avrebbe portato con sé a scuola.

L’episodio è stato quindi segnalato agli organi competenti, mentre saranno gli accertamenti a stabilire l’esatta dinamica dei fatti e l’eventuale provenienza del coltello.

La vicenda riporta l’attenzione sul tema della sicurezza negli istituti scolastici e sull’importanza della tempestiva segnalazione da parte degli studenti e del personale scolastico di situazioni potenzialmente pericolose.