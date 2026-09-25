Calenda: “Tetto Eni ai prezzi, ottimo segnale. Assunzione di responsabilità”

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AgenPress. “È un ottimo segnale, è un’assunzione di responsabilità da parte di Eni”. Così Carlo Calenda, leader di Azione, intervenuto a Giornale Radio nel programma “Italia no Limits” di Roberto Poletti, commenta l’iniziativa di Eni sui prezzi di benzina e gasolio.

“Credo che sia stato fatto anche un lavoro da parte del governo, insieme a Eni, per riuscire a capire come affrontare la crisi dei carburanti”, aggiunge Calenda.

“È una crisi che colpisce non solo tutti i cittadini, ma anche le industrie che dipendono dal trasporto, l’agricoltura e tutto il sistema produttivo”.

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