UNICEF: oltre 35 mila bambini uccisi o mutilati dalle armi esplosive tra il 2021 e il 2025

AgenPress. Secondo un’analisi dell’UNICEF pubblicata oggi, tra il 2021 e il 2025 oltre 35 mila bambini sono stati uccisi o mutilati dalle armi esplosive; la percentuale di vittime minorenni causate da armi esplosive è aumentata dal 54% nel 2021 a oltre il 72% nel 2025.

L’analisi Explosive Weapons in Populated Areas titled Explosive Weapons and Child Casualties in Conflict – Five Key Facts è stata realizzata dall’UNICEF sulla base dell’analisi dei dati contenuti nei Rapporti annuali del Segretario Generale delle Nazioni Unite su Bambini e Conflitti Armati.

I conflitti con il maggior numero di bambini uccisi e mutilati da armi esplosive sono stati quelli in Palestina, Myanmar, Repubblica araba siriana, Afghanistan, Sudan, Ucraina, Somalia e Yemen. Altri dati globali relativi alle vittime civili causate dall’uso di armi esplosive –in tutte le fasce d’età – indicano che circa il 97% delle vittime si registra in aree popolate.

Tra le nuove armi tecnologiche letali per bambini e bambine vi sono i droni. È stato verificato che oltre 1.000 bambini sono stati uccisi o mutilati in attacchi con droni nel corso degli ultimi cinque anni (2021-25), con vittime minorenni registrate in 13 situazioni di conflitto nel 2025. Il numero più elevato di vittime tra i bambini — 415 uccisi o mutilati — è stato verificato nel 2025.

Le operazioni aeree sono la principale causa di vittime tra i bambini, rappresentando quasi il 30% (rispetto al 23% nel periodo 2020-2024) di tutti i casi verificati di uccisioni e mutilazioni di bambini.

Secondo i dati nel quinquennio 2021 – 2025, i ragazzi rappresentano la metà dei bambini uccisi e mutilati dalle armi esplosive (50%), mentre le ragazze hanno rappresentato il 30%, mentre il sesso del 20% dei bambini era sconosciuto. La percentuale di vittime tra le ragazze causate da armi esplosive è aumentata dal 28% nel 2021 al 33,5% nel 2025.

L’uso di armi esplosive in aree popolate porta inoltre allo sfollamento, a stress psicologico e alla distruzione di infrastrutture civili essenziali come ospedali, centri sanitari, strutture nutrizionali e sistemi idrici e igienici.

Alla luce di questi dati, l’UNICEF esorta: