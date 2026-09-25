Sarcomi, nasce un nuovo Master internazionale dalla collaborazione tra European School of Oncology- ESO e l’Università Campus Bio-Medico di Roma

Un nuovo percorso di alta formazione sui sarcomi prende forma dalla collaborazione tra la European School of Oncology e l’Università Campus Bio-Medico di Roma. Il Master riunisce una faculty di specialisti dei principali centri oncologici europei e studenti provenienti da 20 Paesi, intrecciando aggiornamento scientifico ed esperienza clinica nei centri specializzati. Bruno Vincenzi, professore di Oncologia dell’ateneo romano, è Host Chair del corso

AgenPress. La formazione sui sarcomi trova a Roma un nuovo punto di incontro internazionale. Nasce dalla collaborazione tra la European School of Oncology (ESO) e l’Università Campus Bio-Medico di Roma (UCBM Academy) il Master in Sarcoma, un percorso che riunisce competenze scientifiche e cliniche di alcuni dei principali centri oncologici europei.

Questa dimensione internazionale sarà visibile fin dall’avvio del Master in avvio il 25 settembre all’Università Campus Bio-Medico di Roma, parteciperanno 27 medici provenienti da 20 Paesi. Accanto ai professionisti italiani arriveranno colleghi da Francia, Germania, Romania e Ucraina, ma anche da Brasile, Messico, Argentina, Uruguay, Algeria, Iraq e Giordania.

Oncologi medici, chirurghi, radioterapisti, radiologi e patologi si confronteranno sulle decisioni che accompagnano la cura dei sarcomi: dalla diagnosi alla scelta e alla sequenza dei trattamenti. Il programma comprende i sarcomi dei tessuti molli e dell’osso, i tumori desmoidi, i sarcomi pediatrici e uterini e i tumori stromali gastrointestinali, o GIST.

A guidare il corso è Bruno Vincenzi, Host Chair, oncologo medico presso la Fondazione policlinico Universitario Campus Bio-Medico e Preside della facoltà di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria all’Università Campus Bio-Medico di Roma. La sua attività clinica e di ricerca si concentra sui tumori rari, con particolare attenzione ai sarcomi dei tessuti molli e ai GIST.

“La multidisciplinarità rappresenta il pilastro fondamentale nella diagnosi e nella cura dei sarcomi, un gruppo estremamente eterogeneo di tumori rari che colpiscono i tessuti connettivi come muscoli, ossa, grasso e vasi sanguigni. A causa della loro complessità e della varietà dei sottotipi istologici (oltre 80-100 varianti), nessuna singola specialità medica può gestirli in isolamento. L’approccio corretto richiede l’interazione costante all’interno di un Sarcoma Board (o Gruppo Oncologico Multidisciplinare – GOM) composto da chirurghi oncologici/ortopedici, oncologi medici, radioterapisti, anatomopatologi esperti e radiologi. Per rispondere a questa esigenza formativa e consolidare un approccio abbiamo scelto di realizzare un percorso di alta formazione accademica come questo Master, con l’obiettivo di offrire ai professionisti competenze avanzate e strumenti concreti per affrontare la complessità della presa in carico del paziente e contribuire, attraverso una formazione qualificata e multidisciplinare, all’evoluzione della pratica clinica” ha dichiarato il Prof. Bruno Vincenzi, Preside della facoltà di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria UCBM.

La direzione scientifica è affidata anche a Sylvie Bonvalot, Chair del corso, chirurga oncologa e responsabile dell’Unità Sarcomi dell’Institut Curie di Parigi. A rappresentare ESO College sarà Silvia Brotea-Mosoiu, oncologa medica dell’Istituto Oncologico di Bucarest.

Dalla diagnosi alla strategia terapeutica

Il percorso partirà dalla classificazione dell’Organizzazione mondiale della sanità e dalla biologia molecolare, per approfondire l’imaging, le tecniche bioptiche e la correlazione anatomo-radiologica. Le sessioni successive saranno dedicate ai criteri di qualità nella chirurgia dei sarcomi, ai trattamenti sistemici e al ruolo, alla sequenza e al frazionamento della radioterapia nella malattia localizzata e metastatica. Particolare attenzione sarà riservata alla scelta del trattamento in base al sottotipo istologico e alle caratteristiche cliniche e molecolari della neoplasia. Accanto alle lezioni, il programma prevede la presentazione e la discussione multidisciplinare di casi clinici preparati dalla faculty e dagli stessi partecipanti.

Una faculty internazionale

Il corso coinvolgerà specialisti provenienti da alcuni dei principali centri oncologici europei. Tra i relatori figurano Angelo Paolo Dei Tos (Università di Padova), Armelle Dufresne (Centre Léon Bérard di Lione), Dario Callegaro e Carlo Morosi (Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano), Nathalie Gaspar e Carine Ngo (Gustave Roussy), Sarah Watson e Sylvie Bonvalot (Institut Curie). Parteciperanno inoltre Piotr Rutkowski e Mateusz Spalek (Maria Skłodowska-Curie National Research Institute of Oncology di Varsavia), Sebastian Bauer (University Hospital Essen – West German Cancer Center), Rick Haas (Netherlands Cancer Institute), Renato Covello (Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma), Salvatore Gitto (IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano), Salvatore Provenzano (Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano), Paolo Giovanni Casali (Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano).

Il nuovo Master in Sarcoma

Il nuovo Master in Sarcoma è il percorso accademico sviluppato dalla European School of Oncology in collaborazione con l’Università Campus Bio-Medico di Roma per rafforzare le competenze cliniche e scientifiche dei professionisti impegnati nella cura dei sarcomi. Il Master avrà una durata di 15 mesi e integrerà formazione teorica ed esperienza sul campo. Il programma comprende dieci moduli online, due seminari in presenza, un tirocinio clinico presso un’unità specializzata nella cura dei sarcomi e la preparazione e discussione di una tesi finale.