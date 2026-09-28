Delitto Garlasco, la scarpa Frau 42 e il piede di Sempio: cosa emerge dai nuovi accertamenti

AgenPress. Una nuova consulenza torna a mettere al centro delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi l’impronta di una scarpa con suola a pallini rinvenuta sulla scena del delitto. Nel lungo comunicato con cui il procuratore di Pavia Fabio Napoleone ha riepilogato gli esiti degli accertamenti integrativi, la Procura riferisce infatti che i propri consulenti tecnici hanno depositato una nota sulle dimensioni di una scarpa Frau numero 42, ritenuta compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio.

Si tratta di un elemento che si inserisce in una vicenda processuale già definita nei confronti di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi. L’impronta della scarpa con la caratteristica suola a pallini era già stata esaminata nell’ambito delle indagini e del processo.

Il dato riportato oggi dalla Procura riguarda innanzitutto un aspetto tecnico: la compatibilità tra le dimensioni del piede di Sempio e quelle di una scarpa Frau 42.

La questione è rilevante perché Sempio aveva indicato in passato una diversa misura di calzatura. Le nuove misurazioni effettuate sul suo piede hanno tuttavia portato i consulenti della Procura a ritenere che le sue caratteristiche anatomiche siano compatibili con una scarpa della misura collegata all’impronta.

La parola chiave è dunque “compatibile”. Il dato, preso isolatamente, non equivale all’identificazione di Sempio come persona che ha indossato quella scarpa e non dimostra, da solo, che sia stato lui a lasciare l’impronta nella villetta di via Pascoli.

L’impronta della scarpa è uno degli elementi che fanno parte della complessa ricostruzione del delitto di Chiara Poggi. Nel processo conclusosi con la condanna definitiva di Stasi, gli elementi relativi alle scarpe furono valutati insieme agli altri reperti e alle altre risultanze investigative.

Le nuove indagini della Procura di Pavia stanno ora riesaminando anche reperti e accertamenti già presenti negli atti, alla luce delle ipotesi investigative che riguardano Sempio.

Il nuovo accertamento, quindi, non cancella né modifica automaticamente quanto stabilito con la sentenza definitiva nei confronti di Stasi. Introduce piuttosto un ulteriore elemento tecnico che dovrà essere valutato nel contesto dell’intero quadro probatorio.

Sul significato dell’impronta e sulla sua possibile compatibilità con il piede di Sempio le valutazioni non sono univoche.

I consulenti della difesa hanno infatti sostenuto una conclusione differente, contestando la compatibilità e richiamando in particolare le caratteristiche dimensionali e la larghezza del piede.

Ne emerge un confronto tecnico che dovrà essere valutato attraverso i dati completi delle consulenze: la semplice corrispondenza della lunghezza non sarebbe necessariamente sufficiente per stabilire che una determinata persona abbia indossato una scarpa e, soprattutto, che abbia lasciato una specifica impronta.

La novità comunicata dalla Procura può essere sintetizzata in un punto: secondo i suoi consulenti, le misure del piede di Andrea Sempio sono compatibili con una scarpa Frau 42 collegata all’impronta a pallini presente sulla scena del crimine.

È però necessario distinguere tre livelli diversi: la compatibilità anatomica con una determinata misura di scarpa, la possibilità che quella specifica scarpa abbia prodotto l’impronta e, infine, l’identificazione della persona che l’ha indossata sulla scena del delitto.

Sono questioni diverse e la prima, da sola, non consente di arrivare automaticamente alle altre due.

Il dato sulla Frau 42 rappresenta dunque un elemento dell’attuale fase investigativa, che dovrà essere considerato insieme agli altri accertamenti raccolti dalla Procura e alle osservazioni formulate dalla difesa.

Nel caso di Garlasco, dove una condanna definitiva nei confronti di Alberto Stasi è già intervenuta, proprio questa distinzione tra nuovo elemento investigativo, compatibilità tecnica e prova dell’identità dell’autore assume un’importanza particolare.