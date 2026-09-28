Raid di droni su Kiev, colpito il centro della capitale: danni anche al ministero della Scienza

AgenPress. Una nuova ondata di attacchi con droni russi ha colpito nella giornata di lunedì 28 settembre diverse aree dell’Ucraina, interessando anche il cuore di Kiev. Nel centro della capitale, un drone ha colpito un edificio della National Academy of Sciences of Ukraine, provocando un incendio e vittime. Le operazioni di soccorso sono proseguite sul posto mentre le autorità aggiornano il bilancio dell’attacco.

Secondo quanto riferito dal ministro ucraino dell’Istruzione e della Scienza, Andrii Butenko, anche uno degli edifici del ministero ha riportato danni. La notizia è stata riferita dall’ANSA, che segnala come l’attacco sia avvenuto in pieno giorno, in una zona centrale della capitale.

L’edificio dell’Accademia delle Scienze si trova in un’area particolarmente centrale e vicina ad alcuni dei principali luoghi istituzionali e culturali della città. Nelle immediate vicinanze si trovano la Taras Shevchenko National University of Kyiv, la principale università nazionale, il Teatro nazionale dell’opera e del balletto e l’ambasciata della Germania.

La presenza della sede diplomatica tedesca nella zona è stata confermata anche dal ministero degli Esteri di Berlino: l’ambasciata si trova in via Bohdana Khmelnytskoho 25, nel centro di Kiev.

Le prime immagini diffuse dopo l’attacco hanno mostrato una densa colonna di fumo levarsi dall’edificio dell’Accademia. Secondo le autorità locali, i soccorritori sono intervenuti per spegnere le fiamme e prestare assistenza alle persone coinvolte.

Le autorità ucraine hanno riferito di vittime e feriti nell’attacco al centro di Kiev. Le informazioni sul bilancio sono rimaste in aggiornamento nelle ore successive al raid. Fonti internazionali hanno successivamente riferito di almeno una vittima nell’edificio dell’Accademia e di numerosi altri morti e feriti nell’insieme degli attacchi condotti contro l’Ucraina nella stessa giornata.

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, aveva comunicato che un drone aveva colpito un edificio non residenziale nel distretto di Shevchenkivskyi, nel centro della capitale, provocando un incendio. Le autorità avevano invitato i cittadini a non avvicinarsi all’area e a non ostacolare le operazioni dei soccorritori.

Il raid contro Kiev si inserisce in una più ampia serie di attacchi russi con droni contro diverse aree dell’Ucraina. Le autorità della capitale hanno segnalato anche altri interventi dei servizi di emergenza per incendi e caduta di frammenti di droni in differenti quartieri della città.

L’attacco all’Accademia delle Scienze assume inoltre un significato particolare per il settore della ricerca ucraino. L’istituzione rappresenta uno dei principali poli scientifici del Paese e riunisce numerosi istituti e comunità di ricerca. La stessa Accademia ha confermato che il suo edificio nel centro di Kiev è stato colpito durante l’attacco del 28 settembre e che le operazioni di soccorso erano ancora in corso.

Il bilancio complessivo e l’entità dei danni alle strutture colpite restano soggetti ad aggiornamenti da parte delle autorità ucraine.