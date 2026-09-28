Morte di Denis Bergamini, nuovo indagato nell’inchiesta: un 65enne accusato di concorso in omicidio

AgenPress. Nuovo sviluppo nell’inchiesta sulla morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza trovato senza vita il 18 novembre 1989 lungo la strada statale 106, a Roseto Capo Spulico.

I carabinieri del Comando provinciale di Cosenza hanno notificato a un uomo di 65 anni l’avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica di Castrovillari. Il 65enne è indagato per concorso in omicidio, al termine degli accertamenti condotti dai militari del Nucleo investigativo di Cosenza.

Si tratta di un nuovo passaggio nell’inchiesta che, a distanza di quasi 37 anni dalla morte del calciatore, continua a far luce sulle circostanze che portarono alla sua morte.

Bergamini, all’epoca 27enne e centrocampista del Cosenza, venne trovato morto sulla statale 106 Jonica. Per anni la sua morte è stata considerata un suicidio, ma la ricostruzione dei fatti è stata successivamente rimessa in discussione dagli sviluppi investigativi e giudiziari.

Sul caso è attualmente in corso il processo nei confronti di Isabella Internò, ex fidanzata di Bergamini. La donna è stata condannata in primo grado a 16 anni di reclusione per l’omicidio del calciatore.

La sentenza d’appello è attesa per il 17 novembre, una data particolarmente significativa nel procedimento che da anni cerca di stabilire responsabilità e dinamiche della morte di Bergamini.

L’avviso di conclusione delle indagini notificato al nuovo indagato non equivale a una condanna: sarà ora la Procura a valutare gli ulteriori sviluppi processuali sulla base degli elementi raccolti durante le indagini.

La vicenda giudiziaria di Denis Bergamini torna così al centro dell’attenzione, mentre prosegue il percorso processuale destinato a fare ulteriore chiarezza su una morte rimasta per decenni avvolta da interrogativi.