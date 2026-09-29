Carburanti, Scurria ( FDI): “La linea Meloni funziona. Autorevolezza Governo ottiene risultati”

AgenPress. “Prima Eni, poi IP e ora anche Q8. La decisione di limitare i prezzi di benzina e gasolio rappresenta una risposta concreta all’impatto del caro carburanti su famiglie e imprese.

Mentre qualcuno si limita a parlare, l’autorevolezza del Governo di Giorgia Meloni consente di portare a casa risultati concreti. Non slogan, quindi, ma misure reali per contenere i costi e difendere il potere d’acquisto degli italiani. La differenza con la sinistra è evidente. Da una parte proclami, allarmi e ricette sulla carta, dall’altra un Governo che lavora, mette sul tavolo soluzioni e ottiene risposte.

Continuiamo su questa strada, con concretezza e determinazione, sempre dalla parte di cittadini e imprese”, lo dichiara in una nota il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, il senatore Marco Scurria.