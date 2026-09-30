Rai Radio 1. Claudia Conte conduce “Impronte”

AgenPress. Il mondo dei cani sarà protagonista della nuova puntata di “Impronte”, il programma di Rai Radio 1 condotto da Claudia Conte, in onda giovedì 1 ottobre alle ore 10.30.

Una puntata dedicata al rapporto speciale tra l’uomo e il suo migliore amico, raccontato attraverso storie, esperienze e prospettive differenti: dai social network al cinema, fino allo sport.

Ospite speciale della puntata sarà Navid Tarazi, fotografo iraniano e creatore di DoggoDaily, diventato una vera star sui social, seguito oggi da circa 1,6 milioni di follower tra Instagram e TikTok. Tarazi racconterà a Claudia Conte la nascita di una delle sue frasi più riconoscibili, “Posso fare una foto al tuo cane?”, diventata il punto di partenza per incontri casuali trasformati in immagini e storie di fiducia.

Al centro del racconto anche il suo omonimo libro, una raccolta di ritratti che documenta proprio quei momenti di incontro tra persone e animali e il particolare legame che può nascere anche tra sconosciuti.

Spazio poi al cinema e allo spettacolo con il regista e scrittore Francesco Apolloni, che parlerà di Sancho Panza, il suo cane attore, protagonista di film e spettacoli.

La puntata ospiterà inoltre Cinzia Signoretti, già campionessa di pallamano della Nazionale italiana e oggi uno dei punti di riferimento della cinofilia nazionale ed europea. Signoretti è infatti capitana della squadra azzurra di Canicross, disciplina che unisce la corsa campestre alla partecipazione del cane.