Sicurezza e lusso. L’idea “incroyable” arriva a Montecarlo

AgenPress. Sicurezza e lusso. È questo il tema da cui nasce la nuova Special Edition firmata ARQ Luxury Extinguishers × Vittorio Martire Milano, presentata al Monaco Yacht Show, un incontro apparentemente inaspettato tra due brand italiani che operano nel mondo del lusso, ciascuno nel proprio settore.

Due realtà molto diverse, accomunate però da una stessa idea di prodotto, fatta di cura del dettaglio, ricerca sui materiali, personalizzazione e una forte vocazione al bespoke. È proprio questa affinità ad aver dato origine al progetto, trasformando l’iconico estintore ARQ in un oggetto con un “abito” ancora più esclusivo, firmato Vittorio Martire Milano.

Vittorio Martire, imprenditore italiano e quarta generazione di una famiglia attiva dal 1920 nel mondo della produzione e della moda, ha visto in ARQ un oggetto dal design fortemente distintivo e ha immaginato di arricchirlo attraverso una propria interpretazione, introducendo dettagli in pellame provenienti dal suo universo creativo e manifatturiero. Un approccio coerente con la sua attitudine alla ricerca di contaminazioni e di modi inaspettati di interpretare il lusso.

Il design e la finitura cromo oro dell’estintore si vestono così di un nuovo elemento materico, il coccodrillo. L’incontro tra la lucentezza del metallo e la lavorazione artigianale della pelle dà vita a una Special Edition sofisticata, nella quale superfici, texture e materiali dialogano in modo inedito.

Una contaminazione semplice nell’idea, ma capace di mettere in relazione due know-how molto differenti. Da una parte, il design, la tecnologia e la competenza antincendio di ARQ. Dall’altra, il sapere manifatturiero proveniente dal mondo della moda e della pelletteria di alta gamma. Due competenze italiane unite da una stessa attenzione per il progetto, i materiali e i dettagli e, soprattutto, da una cultura del bespoke che entrambe le aziende pongono al centro della propria visione del lusso.

La scelta di presentare questa prima Special Edition a Montecarlo non è casuale. Il mondo dello yachting rappresenta infatti una delle espressioni più avanzate della progettazione bespoke, un universo nel quale tecnologia, materiali, interior design e personalizzazione devono convivere senza soluzione di continuità.

La Special Edition rappresenta inoltre il primo oggetto della nuova Vittorio Martire Home Collection, la collezione dedicata al mondo dell’interior e del luxury lifestyle, aprendo così un nuovo territorio di sperimentazione per il brand.

Per Martire, però, il progetto nasce anche da un’idea precisa di cross-marketing. “Arrivare a Montecarlo come produttore di calzature, magari proponendo semplicemente una scarpa da barca in pellami pregiati, sarebbe stato troppo banale e scontato. In fondo, è un pezzo di pelle che è arrivato a Montecarlo sotto un’altra forma, assemblato e trasformato in qualcosa di nuovo. È esattamente questo il cross-marketing in cui credo”.

Un progetto che, fin dalla sua presentazione, ha attirato l’attenzione di architetti, interior designer, professionisti della nautica e operatori del mondo del lusso, confermando come anche un oggetto tecnico e funzionale possa diventare terreno di incontro tra design, artigianalità, sicurezza e cultura del lusso.