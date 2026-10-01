Calcio. L’Argentina batte la Bolivia per 4-0

La squadra argentina ha preso subito il controllo della partita e lo ha concretizzato al 19° minuto, quando Martínez ha siglato l’1-0. Dieci minuti dopo, Paz ha raddoppiato il vantaggio, permettendo all’Argentina di andare all’intervallo con un comodo vantaggio di due gol.

Il dominio è continuato anche nel secondo tempo. Al 54° minuto, Romero segna il terzo gol, trasformando la vittoria in una goleada. La Bolivia non è ruscita a trovare il modo di rientrare in partita e, proprio mentre l’incontro volgeva al termine, López, all’86° minuto, ha siglato il gol che ha chiuso definitivamente l’incontro sul 4-0.