L’Arabia Saudita sta pianificando un attacco contro gli Houthi

AgenPress. L’Arabia Saudita sta pianificando un’offensiva contro i militanti Houthi sostenuti dall’Iran nello Yemen, e tra le opzioni considerate figurano un’avanzata costiera per mettere in sicurezza la rotta marittima del Mar Rosso o un attacco su più fronti.
L’operazione, che dovrebbe essere lanciata nelle prossime settimane, sarà guidata dalle forze yemenite sul terreno, supervisionate da Riyadh, e supportate da attacchi aerei sauditi.
Sebbene gli Stati Uniti stiano già fornendo informazioni di intelligence a supporto delle operazioni di Riyadh in Yemen, e alcune nazioni regionali ed europee stiano fornendo al regno principalmente aiuti militari difensivi, non ci si aspetta che gli alleati sauditi svolgano un ruolo diretto nelle operazioni di combattimento.
L’Arabia Saudita è intervenuta nella guerra civile del vicino Yemen nel 2015 alla guida di una coalizione araba a sostegno del governo riconosciuto a livello internazionale, che gli Houthi avevano cacciato dalla capitale Sana’a. Una tregua concordata tra le parti in conflitto nel 2022 è stata in gran parte rispettata fino a quest’anno, quando gli Houthi hanno lanciato attacchi missilistici e con droni contro le infrastrutture petrolifere e marittime saudite, in una ricaduta della guerra con l’Iran.
Secondo quanto affermato da alcune fonti, a seconda dell’entità dell’offensiva potrebbero essere mobilitati oltre 100.000 soldati yemeniti.
Le persone a conoscenza dei preparativi sauditi non sono state in grado di fornire una tempistica precisa per il lancio dell’offensiva, con stime che variavano da una settimana a dopo le elezioni di metà mandato statunitensi di inizio novembre.