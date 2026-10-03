L’Arabia Saudita sta pianificando un attacco contro gli Houthi

AgenPress. L’Arabia Saudita sta pianificando un’offensiva contro i militanti Houthi sostenuti dall’Iran nello Yemen, e tra le opzioni considerate figurano un’avanzata costiera per mettere in sicurezza la rotta marittima del Mar Rosso o un attacco su più fronti.

L’operazione, che dovrebbe essere lanciata nelle prossime settimane, sarà guidata dalle forze yemenite sul terreno, supervisionate da Riyadh, e supportate da attacchi aerei sauditi.

Sebbene gli Stati Uniti stiano già fornendo informazioni di intelligence a supporto delle operazioni di Riyadh in Yemen, e alcune nazioni regionali ed europee stiano fornendo al regno principalmente aiuti militari difensivi, non ci si aspetta che gli alleati sauditi svolgano un ruolo diretto nelle operazioni di combattimento.