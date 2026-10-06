Droni colpiscono due navi mercantili al largo della Bulgaria: una affonda, equipaggio disperso

AgenPress. Due navi mercantili sono state colpite da droni al largo delle coste della Bulgaria, nel Mar Nero. Una delle due imbarcazioni è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. L’attacco è avvenuto nella zona economica esclusiva bulgara, a circa 80 miglia nautiche dalla costa.

A rendere noto l’incidente è stato il governo di Sofia, che ha convocato una riunione d’emergenza con le autorità competenti per fare il punto sulla situazione. Il primo ministro bulgaro Rumen Radev è atteso per una dichiarazione pubblica sull’accaduto.

Secondo Rumen Nikolov, direttore del Centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna, citato dall’emittente pubblica BNR, una delle due navi è scomparsa dai radar dopo essere stata colpita e successivamente è affondata. Il suo equipaggio risulta al momento disperso. Nel frattempo è stata avviata una vasta operazione di ricerca e soccorso nell’area dell’incidente.

Le autorità bulgare hanno riferito che entrambe le imbarcazioni sono state raggiunte dai droni nella zona economica esclusiva del Paese. Le navi, entrambe di circa 25.000 tonnellate di stazza lorda, sono state identificate come ALFA WATAN, battente bandiera del Togo, e ABLE, registrata a Palau.

La ALFA WATAN avrebbe riportato gravi danni strutturali dopo l’attacco ed è affondata. Le informazioni sulla sorte dei suoi membri dell’equipaggio restano ancora incomplete e le squadre di soccorso stanno cercando eventuali superstiti.

La seconda nave, la ABLE, è stata invece colpita e ha preso fuoco. I 18 membri dell’equipaggio sono stati costretti ad abbandonare l’imbarcazione e sono stati soccorsi dal traghetto bulgaro DIOSCURIA, inviato nell’area dell’incidente. Alcuni dei marinai tratti in salvo risultano feriti e hanno ricevuto le prime cure a bordo.

Al momento non è stata ufficialmente accertata l’origine dei droni né la responsabilità dell’attacco. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e verificando le circostanze che hanno portato al danneggiamento delle due navi.

L’episodio si verifica in un momento di forte tensione nel Mar Nero, dove la guerra tra Russia e Ucraina ha aumentato i rischi per la navigazione commerciale. Tuttavia, sulla base delle informazioni disponibili al momento, non è possibile attribuire l’attacco a una delle parti senza ulteriori elementi ufficiali.

La priorità delle autorità bulgare resta ora l’operazione di ricerca dell’equipaggio della nave affondata e l’assistenza ai marinai tratti in salvo dalla seconda imbarcazione.

La situazione è in evoluzione e ulteriori dettagli sono attesi dalla riunione convocata dal governo bulgaro e dalle autorità marittime impegnate nelle operazioni di soccorso.