Scotto (PD): “Sì alle primarie online. Manifestazioni? Il conflitto sociale è l’acqua nella quale la sinistra deve nuotare”

AgenPress. “Non trovo nulla di sconvolgente rispetto all’attivazione di uno strumento come le primarie online. Abbiamo grande fiducia nella democrazia italiana e nella lealtà del campo del centrosinistra”.

Lo ha dichiarato Arturo Scotto, deputato del PD, intervenendo oggi a “Corrente alternata” condotto da Francesco Borgonovo su Giornale Radio.

Parlando della manifestazione della Cgil e della Via Maestra del 17 ottobre, Scotto ha aggiunto: “Noi saremo in piazza: siamo per il no a riarmo, loro vogliono portare le spese militari al 5%, noi vogliamo portare le spese sanitarie al 7%. La sinistra deve stare lì dove c’è la nostra gente, quando c’è il conflitto sociale: è l’acqua nella quale nuotare. Se invece la società è addormentata, la sinistra ha meno spazio”.