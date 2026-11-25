AgenPress. Il 25 novembre non è una data come tutte le altre. È una giornata che invita a fermarsi, riflettere e, soprattutto, non voltarsi dall’altra parte. Si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dalle Nazioni Unite nel 1999 per sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle più gravi violazioni dei diritti umani.

Una ricorrenza che, anno dopo anno, continua a ricordarci quanto sia urgente combattere ogni forma di violenza di genere: fisica, psicologica, sessuale, economica e verbale.

La violenza contro le donne non ha un solo volto. Non si manifesta soltanto attraverso lividi e ferite visibili, ma anche con parole che umiliano, minacce, controllo, isolamento, ricatti e privazioni della libertà. Spesso si nasconde proprio nei luoghi che dovrebbero rappresentare sicurezza e amore: le mura domestiche, le relazioni sentimentali, gli ambienti familiari.

Dietro ogni storia di violenza c’è una donna alla quale è stato negato il diritto di scegliere, di essere rispettata, di vivere senza paura. E dietro ogni femminicidio c’è una vita spezzata, una famiglia distrutta, una comunità che perde una parte di sé.

Contrastare la violenza sulle donne significa intervenire prima che sia troppo tardi. Significa educare le nuove generazioni al rispetto, alla parità, alla libertà e alla consapevolezza che nessuno può considerare un’altra persona una propria proprietà.

È necessario insegnare che l’amore non è possesso, che la gelosia non è una prova d’affetto, che il controllo non è protezione e che un rapporto sano si fonda sulla fiducia e sulla libertà reciproca.

La responsabilità, però, non appartiene soltanto alle istituzioni, alle scuole o alle associazioni. Riguarda tutti noi. Anche il silenzio, l’indifferenza e la minimizzazione di certi comportamenti possono contribuire a lasciare sole le vittime.

Ascoltare senza giudicare, credere a chi trova il coraggio di chiedere aiuto, riconoscere i segnali di una relazione violenta e sostenere concretamente le donne sono passi fondamentali per costruire una società più giusta.

Il 25 novembre è anche il giorno in cui si moltiplicano le iniziative di sensibilizzazione, gli incontri, le manifestazioni e i simboli, come le scarpe e le panchine rosse, che ricordano le vittime di femminicidio e tutte le donne che subiscono violenza.

Ma non basta colorare di rosso una piazza o condividere un messaggio sui social per cambiare le cose. L’impegno deve continuare ogni giorno, attraverso servizi di protezione, sostegno psicologico, autonomia economica, percorsi di uscita dalla violenza e una cultura che non giustifichi mai chi usa la forza per dominare.

In Italia è attivo il 1522, il numero nazionale antiviolenza e stalking, gratuito e disponibile 24 ore su 24. Un servizio importante al quale rivolgersi per chiedere aiuto o ricevere informazioni, anche attraverso la chat sul sito ufficiale.

In questa giornata il messaggio deve essere forte e inequivocabile: nessuna donna deve avere paura di tornare a casa, di lasciare una relazione, di esprimere un’opinione o semplicemente di vivere la propria vita.

Non possiamo abituarci alle notizie di violenza, non possiamo considerare inevitabili i femminicidi e non possiamo relegare questa emergenza a una sola giornata di commemorazione.

Il cambiamento passa dalle parole, dai comportamenti, dall’educazione e dalla capacità collettiva di riconoscere che la libertà di una donna non è negoziabile.