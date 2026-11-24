La cantante iraniana Ahmadi è stata sottoposta a 74 frustate per aver cantato in pubblico senza indossare il velo. La stessa punizione sarebbe stata inflitta anche a quattro componenti della sua troupe. A riferire la vicenda è la Cnn, che cita l’avvocato difensore Mostafa Nili e l’organizzazione per i diritti umani Iran Human Rights (Ihrngo)

AgenPress. Ancora una volta, in Iran, la libertà di espressione e i diritti delle donne finiscono al centro di una vicenda giudiziaria che ha suscitato indignazione. La cantante Ahmadi è stata punita con 74 colpi di frusta per essersi esibita in pubblico senza indossare il velo, violando le disposizioni imposte dalle autorità iraniane sull’abbigliamento femminile. La sanzione non avrebbe riguardato soltanto l’artista. Secondo quanto riportato dalla Cnn, citando l’avvocato difensore Mostafa Nili e l’organizzazione Iran Human Rights (Ihrngo), anche quattro membri della troupe che aveva preso parte all’esibizione avrebbero ricevuto la stessa punizione.

Una vicenda che riporta l’attenzione sulle restrizioni imposte alle donne in Iran e sulle conseguenze che possono derivare dalla scelta di non rispettare le norme sull’obbligo del velo.

L’esibizione della cantante, avvenuta senza velo, è finita nel mirino delle autorità. In Iran, infatti, le donne sono sottoposte da decenni a norme che impongono l’utilizzo del velo negli spazi pubblici. Le violazioni possono comportare conseguenze legali e sanzioni. Il caso di Ahmadi assume un significato ancora più rilevante perché coinvolge anche altre persone presenti durante l’esibizione. La punizione inflitta ai quattro componenti della troupe evidenzia come le conseguenze dell’iniziativa possano estendersi anche a chi collabora con l’artista.

I 74 colpi di frusta rappresentano una punizione corporale particolarmente grave, che riporta al centro del dibattito internazionale il sistema giudiziario iraniano e il trattamento riservato a chi manifesta forme di dissenso. Negli ultimi anni, il rispetto dell’obbligo del velo è diventato uno dei principali terreni di scontro tra le autorità e una parte crescente della società iraniana. Le proteste seguite alla morte di Mahsa Amini nel settembre 2022, arrestata dalla polizia morale per presunte violazioni delle norme sull’hijab, avevano portato nelle piazze migliaia di persone con lo slogan «Donna, vita, libertà».

Da allora, il tema della libertà individuale e dell’autodeterminazione femminile continua a rappresentare una questione centrale nel Paese. La vicenda della cantante Ahmadi si inserisce in questo contesto e solleva nuovamente interrogativi sul prezzo che artisti e cittadini possono essere costretti a pagare per esprimere liberamente la propria identità e le proprie convinzioni.

Un’esibizione musicale senza velo si è così trasformata in una vicenda giudiziaria con conseguenze pesanti non soltanto per la protagonista, ma anche per le persone che hanno collaborato con lei.