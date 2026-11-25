AgenPress. I dati elaborati dall’ONU sono allarmanti:1 donna su 3 subisce nella vita atti di violenza fisica o sessuale, la maggior parte delle volte da parte del partner; solo il 52% delle donne sposate o in una relazione ha potere di decidere liberamente in ambito sessuale, della contraccezione o della salute.

Nel mondo, quasi 750 milioni di donne si sono sposate prima dei 18 anni, mentre 200 milioni di donne sono state sottoposte a pratiche di mutilazione genitale femminile; 1 donna su 2 vittima di omicidio è stata uccisa dal proprio partner o in famiglia, mentre solo 1 uomo su 20 vittima di omicidio è stato ucciso in circostanze simili; il 71% di tutte le vittime di traffico di esseri umani nel mondo sono donne e ragazze, e 3 su 4 di queste donne subiscono sfruttamento sessuale; la violenza contro le donne è causa di morte e incapacità tra le donne in età riproduttiva, tanto quanto lo è il cancro, e una tra le maggiori cause di malattia.

Purtroppo quello della violenza sulle donne è un tema ancora molto attuale. Anche se si sono fatti dei passi in avanti in tema di diritti umani, e anche se ormai se ne parla apertamente grazie alle attività di sensibilizzazione, sono ancora molte le donne che subiscono violenza in silenzio, arrivando nei casi estremi ad essere uccise, la maggior parte delle volte dalla persona che afferma di amarle e la collettività ha il dovere di far sentire la propria presenza e solidarietà a queste donne, sperando di riuscire ad infondere il coraggio di denunciare la violenza e dire basta ai soprusi e ai ricatti psicologici.