AgenPress. “L’investimento per il Ponte sullo Stretto, pari a circa 13,5 miliardi di euro, potrà generare ricadute sul Pil per quasi 150 miliardi, con un moltiplicatore economico di circa 8,8 volte. È un risultato molto significativo dello studio presentato da The European House-Ambrosetti”.

Lo ha detto Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, intervenendo oggi a “Italia No Limits”, programma condotto da Roberto Poletti su Giornale Radio.

“Per quanto riguarda l’iter, siamo alla penultima fase della procedura. La documentazione è all’esame del Cipess dall’inizio di ottobre e, dopo la delibera, dovrà esserci una nuova valutazione della Corte dei Conti. È ragionevole pensare che gennaio o febbraio possano essere i tempi per passare alla fase realizzativa, auspicando naturalmente un parere positivo”, ha aggiunto Ciucci, sottolineando che quasi il 50% dell’incremento del Pil riguarderà Sicilia e Calabria, mentre il restante 50% sarà distribuito nel resto d’Italia.