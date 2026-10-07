Israele ricorda il 7 ottobre: tre anni dopo, una ferita ancora aperta

Tre anni dopo l’attacco del 7 ottobre 2023, Israele si ferma per ricordare le vittime e le persone rapite durante l’assalto di Hamas. Cerimonie e commemorazioni si svolgono in diverse località del Paese, mentre il ricordo di quella giornata continua a segnare profondamente la società israeliana.

AgenPress. È trascorso un altro anno, ma per molte famiglie israeliane il 7 ottobre rimane una data sospesa nel tempo. La mattina del 7 ottobre 2023, uomini armati guidati da Hamas entrarono in territorio israeliano dalla Striscia di Gaza, colpendo comunità del sud e il festival musicale Nova. Circa 1.200 persone furono uccise e 251 vennero prese in ostaggio e portate a Gaza.

Oggi, a tre anni di distanza, il Paese ricorda quelle vittime con cerimonie pubbliche, momenti di silenzio e iniziative organizzate dalle famiglie. Una delle commemorazioni si svolge nell’area del festival Nova, dove persero la vita centinaia di persone. Altri momenti commemorativi sono previsti nelle comunità colpite dall’attacco, tra cui Kfar Aza.

Il 7 ottobre è diventato uno dei momenti più traumatici della storia contemporanea di Israele. Per i familiari delle vittime, la commemorazione non rappresenta soltanto un appuntamento nazionale, ma soprattutto un momento privato di dolore e memoria.

Negli ultimi tre anni, le testimonianze dei sopravvissuti e degli ex ostaggi hanno raccontato gli effetti della prigionia e del trauma sulla vita quotidiana. Molti di coloro che sono tornati stanno cercando di ricostruire la propria vita, mentre le famiglie delle persone uccise continuano a ricordare i propri cari.

L’attacco del 7 ottobre provocò la guerra tra Israele e Hamas, con conseguenze drammatiche anche per la popolazione palestinese. La successiva offensiva israeliana sulla Striscia di Gaza ha provocato decine di migliaia di morti e una vasta distruzione, secondo le autorità sanitarie locali e le organizzazioni internazionali.

Per questo la ricorrenza del 7 ottobre viene osservata in un contesto ancora profondamente segnato dal conflitto. Il dolore israeliano per le vittime dell’attacco e quello palestinese per le conseguenze della guerra fanno parte di una crisi che, a tre anni di distanza, continua ad avere ripercussioni umanitarie e politiche.

Accanto alla memoria delle vittime rimane aperto in Israele anche il tema delle responsabilità per le falle nella sicurezza che permisero l’attacco. Familiari delle vittime e gruppi di cittadini chiedono da tempo un’indagine indipendente che chiarisca come sia stato possibile che un attacco di tale portata non venisse impedito.

Il tema ha assunto anche una dimensione politica. L’anniversario arriva infatti in un momento nel quale il 7 ottobre continua a pesare sul dibattito pubblico israeliano e sulle discussioni riguardanti la sicurezza nazionale e le responsabilità della leadership.

Il 7 ottobre 2026 non è quindi soltanto una ricorrenza. È una giornata nella quale Israele torna con la memoria a quelle ore del 2023, alle persone uccise, alle famiglie spezzate e agli ostaggi.

Le cerimonie di oggi mostrano quanto quella giornata continui a vivere nella memoria collettiva del Paese. Tre anni dopo, il calendario segna il passare del tempo, ma per molte famiglie il dolore e le domande legate a quel giorno restano ancora presenti.