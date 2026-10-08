Venezia, protesta sul ponte dell’Accademia contro approvazione legge elettorale

AgenPress. Una cinquantina di militanti di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Giovani Comunisti, +Europa e Giuristi Democratici ha bloccato simbolicamente oggi il ponte dell’Accademia, a Venezia, per protestare contro la nuova legge elettorale. L’iniziativa, spiegano i promotori, ha suscitato anche la simpatia di alcuni passanti e turisti.

«Questa iniziativa è l’inizio. Mobiliteremo tutti contro la trasformazione della Repubblica parlamentare in premierato e contro la quadruplicazione delle firme richieste alle liste di gruppi non presenti in Parlamento, con il beneficio della Casta», ha dichiarato Gianluca Schiavon, responsabile nazionale Giustizia e Istituzioni e segretario regionale veneto di Rifondazione Comunista

«Sosterremo, inoltre, i ricorsi presentati in più di venti tribunali in Italia», ha aggiunto Schiavon.