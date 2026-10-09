La mappa di New York diffusa dalle autorità locali non ha ‘Little Italy. Trump: “Una vergogna e minaccia di tagliare i fondi alla città”

Il presidente americano interviene durante le celebrazioni del Columbus Day alla Casa Bianca e accusa le autorità locali di voler cancellare la comunità italoamericana. La polemica riguarda una cartina dedicata ai quartieri degli immigrati della Grande Mela.

AgenPress. «È una vergogna». Donald Trump torna a puntare i riflettori su New York e sulla comunità italoamericana, criticando l’assenza di Little Italy dalla mappa dei quartieri degli immigrati diffusa dalle autorità cittadine. Il presidente degli Stati Uniti ha accompagnato la sua protesta con una minaccia precisa: se la cartina non verrà modificata, Washington potrebbe togliere alla città una parte dei finanziamenti federali.

«Chi odia il nostro Paese vuole cancellare la comunità italiana. Non vogliono una comunità italoamericana», ha dichiarato Trump durante le celebrazioni del Columbus Day alla Casa Bianca. Parole che trasformano un’omissione in una controversia politica sul riconoscimento delle radici culturali degli Stati Uniti.

Al centro della vicenda c’è una cartina intitolata New York City Immigrant Enclaves, realizzata per rappresentare le comunità di immigrati presenti nei cinque distretti della città. Il progetto individua una trentina di quartieri e aree caratterizzati dalla presenza di diverse comunità etniche, ma non comprende Little Italy, lo storico quartiere di Manhattan legato all’emigrazione italiana.

L’assenza aveva già provocato proteste da parte di esponenti politici e organizzazioni italoamericane. Le contestazioni, tuttavia, non riguardano soltanto la comunità italiana: anche alcuni quartieri storicamente associati alle comunità irlandesi ed ebraiche sono rimasti fuori dalla rappresentazione.

La controversia si inserisce in un dibattito più ampio su come New York racconta la propria storia migratoria e su quali comunità trovino spazio nelle iniziative ufficiali. La mappa, infatti, non rappresenta l’intera complessità del tessuto culturale della metropoli.

L’intervento di Trump aggiunge una dimensione economica allo scontro. Il presidente ha dichiarato che, in assenza di una correzione, la città potrebbe perdere alcuni fondi federali. Al momento, nella dichiarazione riportata dalle agenzie, non vengono precisati né gli stanziamenti interessati né le modalità con cui potrebbe essere attuata la minaccia.

La presa di posizione si inserisce nella contrapposizione politica tra la Casa Bianca e l’amministrazione democratica di New York. Il messaggio del presidente è che la memoria della comunità italoamericana debba essere riconosciuta anche nelle rappresentazioni ufficiali della città.

Resta però da chiarire se l’omissione sia stata il risultato di una scelta deliberata o di una rappresentazione incompleta delle numerose comunità presenti nella metropoli. La sola assenza dalla cartina, infatti, non dimostra di per sé l’intenzione di cancellare una specifica identità culturale.

Per generazioni di italiani arrivati negli Stati Uniti tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, Little Italy ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale. Le sue strade, i ristoranti, le attività commerciali e le tradizioni familiari raccontano una parte significativa della storia dell’emigrazione italiana in America.

Nel corso del tempo, il quartiere ha subito profonde trasformazioni demografiche e urbanistiche, mentre altre aree di New York hanno mantenuto una forte presenza italoamericana. La sua importanza storica e simbolica, tuttavia, continua a superare i confini di Manhattan.

È proprio su questo valore identitario che fa leva la protesta rilanciata da Trump: per i sostenitori della richiesta, includere Little Italy nella mappa significa riconoscere il contributo degli italiani alla costruzione della città e alla storia degli Stati Uniti.

La vicenda riporta al centro dell’attenzione il rapporto tra memoria storica, identità delle comunità e comunicazione istituzionale. Una mappa dedicata ai quartieri degli immigrati non può necessariamente rappresentare ogni gruppo e ogni luogo, ma le omissioni possono alimentare contestazioni quando riguardano comunità con una presenza storica consolidata.

Con la minaccia di intervenire sui finanziamenti, Trump porta la questione su un terreno che va oltre il simbolismo. Resta da vedere quale sarà la risposta definitiva delle autorità cittadine e se la cartina verrà aggiornata.

La posta in gioco, dunque, non è soltanto la presenza del nome Little Italy su una mappa, ma anche il modo in cui una delle città più multiculturali del mondo riconosce e racconta le comunità che hanno contribuito a costruirla.