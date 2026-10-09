Riforma elettorale, On. Mazzocchi (Presidente dei Cristiano Riformisti): “Gli ultimi eventi in Parlamento allontanano i cittadini dal voto”

AgenPress. Come Presidente del Movimento dei Cristiano Riformisti esprimiamo il più vivo e profondo apprezzamento per il recente intervento del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, il quale ha autorevolmente ricordato come il Parlamento debba essere, per sua natura, il luogo centrale in cui si misura e si garantisce la qualità democratica del Paese.

Purtroppo, come Movimento non possiamo che rilevare come gli ultimi avvenimenti parlamentari abbiano dimostrato una totale sordità rispetto a questi alti richiami. L’approvazione dell’ultima riforma elettorale rappresenta un passaggio preoccupante, che rischia di ampliare ulteriormente il solco tra le istituzioni e il corpo elettorale, allontanando sempre di più i cittadini dal diritto-dovere del voto.

A preoccuparci fortemente sono, infatti, i meccanismi distorsivi della nuova legge. La previsione di un premio di maggioranza scattante al 42% ne è la prova più evidente:

una simile soglia permette a una singola forza politica, votata appena, dal 26% degli elettori, di governare potendo contare su una maggioranza parlamentare fittizia che

pretende di rappresentare il 70% dei cittadini italiani.

Un tale sbilanciamento mina alla base il principio di reale rappresentatività democratica. Come Movimento guardiamo ora con attenzione e fiducia i prossimi passaggi istituzionali.

Come Cristiano Riformisti auspichiamo e ci auguriamo fermamente che la Corte Costituzionale, chiamata a valutare la legittimità della norma, tenga in massima considerazione il monito del Presidente Mattarella sulla funzione primaria del Parlamento e sulla necessità imprescindibile di tutelare la sua reale natura rappresentativa”.