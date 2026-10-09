Senato, Luigi Nave lascia il M5S e aderisce alla componente Avs. Obiettivo: una nuova area politica nel Gruppo Misto

Il senatore Luigi Nave lascia il Movimento 5 Stelle e aderisce alla componente di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), che fa parte del Gruppo Misto a Palazzo Madama. Il passaggio, secondo fonti parlamentari, sarebbe legato alla prospettiva di creare una nuova componente vicina al Nuovo Psi di Enzo Maraio e a Progetto Civico Italia, fondato dall’assessore romano Alessandro Onorato

AgenPress. Il Movimento 5 Stelle registra così l’uscita di un altro senatore, mentre a Palazzo Madama si delinea un possibile riassetto degli equilibri all’interno del Gruppo Misto. La scelta di Nave, infatti, non sarebbe soltanto un cambio di collocazione parlamentare, ma si inserirebbe in un progetto politico più ampio.

Secondo quanto riferito da fonti parlamentari, l’adesione alla componente Avs rappresenterebbe il passaggio funzionale alla costruzione di una nuova componente all’interno del Gruppo Misto, in un’area che guarda al Nuovo Psi, guidato da Enzo Maraio, e a Progetto Civico Italia, il progetto fondato da Alessandro Onorato, attuale assessore di Roma.

L’operazione potrebbe quindi favorire un nuovo spazio di rappresentanza per queste realtà politiche in Senato, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento tra esperienze e soggetti che intendono trovare una collocazione comune nel panorama parlamentare.

Resta da capire quali saranno i tempi e le modalità del progetto e quale assetto assumerà la nuova componente. Il passaggio di Nave segna intanto un cambiamento nella composizione politica del Gruppo Misto, aprendo la strada a ulteriori sviluppi nei rapporti tra le diverse forze presenti a Palazzo Madama.

La costituzione della nuova componente potrebbe consentire a Progetto Civico Italia e all’area socialista di beneficiare di una soglia più bassa per la raccolta delle sottoscrizioni: 1.500 firme per circoscrizione anziché 6.000, secondo le disposizioni della nuova legge elettorale.

Il Movimento 5 Stelle, tuttavia, ha precisato che Nave resta un esponente del M5S e che il passaggio costituisce un’iniziativa a sostegno della partecipazione politica, non una rottura con il Movimento.