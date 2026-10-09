Trump annuncia un accordo sul gasolio con Putin: ira di Kiev, tensioni tra Washington e Ucraina

Il presidente americano annuncia forniture russe per milioni di tonnellate di diesel destinate agli Stati Uniti e ai mercati internazionali. La decisione riapre il dibattito sulle sanzioni contro Mosca e sul sostegno occidentale all’Ucraina, mentre proseguono i tentativi diplomatici per porre fine alla guerra

AgenPress. Un nuovo accordo energetico tra Donald Trump e Vladimir Putin rischia di complicare ulteriormente i rapporti tra Stati Uniti e Ucraina. Il presidente americano ha annunciato di aver raggiunto un’intesa con il leader del Cremlino per aumentare le forniture di gasolio russo agli Stati Uniti e ai mercati globali, in un momento segnato dall’aumento dei prezzi dei carburanti e dal protrarsi della guerra in Ucraina.

L’annuncio è arrivato attraverso un messaggio pubblicato da Trump sul social Truth. Secondo quanto riferito dal presidente americano, la Russia dovrebbe fornire immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 tonnellate a novembre e da ulteriori consegne nei mesi successivi. Trump ha inoltre indicato la possibilità di forniture aggiuntive per diversi milioni di tonnellate, subordinate alla capacità produttiva delle raffinerie russe.

Dietro l’iniziativa della Casa Bianca c’è soprattutto la pressione esercitata dall’aumento dei costi energetici. Il gasolio è un combustibile essenziale per il trasporto delle merci, l’agricoltura e numerose attività industriali. Un incremento dell’offerta potrebbe contribuire ad attenuare le tensioni sui mercati e a contenere i costi per imprese e consumatori.

Gli Stati Uniti stanno affrontando una fase particolarmente difficile per i prezzi del diesel, condizionati dalle interruzioni delle forniture internazionali e dalle tensioni geopolitiche. L’amministrazione Trump aveva già adottato misure temporanee per alleggerire il costo del carburante per agricoltori e autotrasportatori.

La scelta di rivolgersi direttamente a Mosca rappresenta quindi un tentativo di ampliare rapidamente la disponibilità di prodotto. Resta tuttavia da capire quanto le forniture annunciate potranno incidere sui prezzi effettivi e con quale rapidità il carburante arriverà ai destinatari.

A Kiev, la prospettiva di una ripresa dei flussi energetici russi verso il mercato americano viene osservata con forte preoccupazione. Il timore è che nuove entrate derivanti dalle esportazioni energetiche possano rafforzare le risorse economiche del Cremlino proprio mentre le forze russe continuano le operazioni militari contro l’Ucraina.

La controversia riguarda soprattutto il significato politico dell’intesa. Per il governo ucraino, un alleggerimento della pressione economica su Mosca potrebbe indebolire la strategia occidentale volta a limitare le risorse disponibili per sostenere la guerra.

L’espressione «un regalo a Putin» riassume questa critica, ma il suo significato va collocato nel più ampio confronto tra le priorità americane e quelle ucraine: da una parte, contenere i prezzi dell’energia; dall’altra, impedire che la Russia ricavi nuovi vantaggi economici mentre il conflitto è ancora in corso.

La questione è particolarmente delicata anche per il regime delle sanzioni. Prima di valutare gli effetti concreti dell’accordo, occorre considerare quali restrizioni siano effettivamente applicabili alle singole forniture e se siano previste deroghe o autorizzazioni specifiche.

L’annuncio arriva mentre rappresentanti ucraini, americani ed europei sono impegnati in contatti diplomatici a Miami per discutere possibili percorsi verso una tregua. Secondo le ricostruzioni diffuse da alcune fonti, i colloqui coinvolgono anche gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, oltre a rappresentanti europei e della NATO.

In questo contesto, l’accordo energetico assume un significato che va oltre il commercio. La ripresa degli scambi con Mosca potrebbe essere presentata da Washington come uno strumento per stabilizzare il mercato e mantenere aperti i canali di dialogo con il Cremlino. Kiev, invece, potrebbe considerarla un segnale di allentamento della pressione economica sulla Russia prima che siano raggiunte garanzie concrete per la sicurezza ucraina.

Resta da verificare se l’iniziativa sul gasolio sarà accompagnata da progressi sul terreno diplomatico o se finirà per alimentare nuove divergenze tra gli alleati occidentali.

Nel breve periodo, l’annuncio potrebbe influenzare le aspettative degli operatori e favorire una revisione delle previsioni sui prezzi del diesel. Tuttavia, un’intesa annunciata politicamente non garantisce da sola un aumento immediato e stabile dell’offerta: contano la disponibilità effettiva delle raffinerie, la logistica, le rotte commerciali e il quadro delle restrizioni internazionali.

Anche per l’Europa la vicenda è rilevante. Le variazioni dei flussi energetici globali possono ripercuotersi sui costi dei trasporti, sulla produzione industriale e sui prezzi dei beni. Allo stesso tempo, un eventuale ritorno di volumi significativi di carburante russo sui mercati internazionali riaprirebbe il confronto sulla coerenza tra le politiche energetiche e gli obiettivi di pressione economica su Mosca.

Non è ancora possibile stabilire se l’intesa produrrà benefici duraturi per i consumatori o se le sue conseguenze saranno soprattutto diplomatiche e politiche.

L’accordo annunciato da Trump evidenzia una divergenza di priorità che accompagna da tempo la gestione occidentale della guerra. Per Washington, la disponibilità di carburante e il contenimento dei prezzi rappresentano obiettivi economici immediati. Per Kiev, la pressione sulla Russia resta una componente essenziale della propria strategia di difesa.

Il punto centrale sarà capire se la nuova intesa resterà un’operazione commerciale circoscritta oppure diventerà parte di un cambiamento più ampio nei rapporti tra Stati Uniti e Russia.

In assenza di un accordo di pace verificabile e di garanzie di sicurezza per l’Ucraina, ogni apertura economica verso Mosca rischia di diventare un nuovo terreno di scontro diplomatico. E mentre i mercati attendono di conoscere l’effettiva portata delle forniture, la reazione di Kiev mostra quanto sia difficile separare il commercio dell’energia dalla guerra che continua a ridisegnare gli equilibri europei.