Zelensky contro Trump: “Una decisione indegna”, l’apertura al diesel russo

Il presidente ucraino critica duramente la decisione della Casa Bianca di allentare le sanzioni sui prodotti petroliferi russi. Al centro dello scontro, le conseguenze economiche della guerra, la pressione sui prezzi dei carburanti e il rischio di rafforzare Mosca

AgenPress. La decisione del presidente statunitense Donald Trump di consentire nuove forniture di diesel russo agli Stati Uniti ha provocato una dura reazione da parte di Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha definito la scelta «non onesta» e «indegna» nei confronti dei partner occidentali, accusando Washington di adottare una linea che rischia di favorire la Russia mentre la guerra in Ucraina è ancora in corso.

«È, a mio avviso, una decisione debole», ha dichiarato Zelensky, esprimendo tutta la propria contrarietà a un provvedimento che, secondo Kiev, potrebbe offrire nuove risorse economiche al Cremlino. Il leader ucraino ha inoltre paragonato la decisione a un regalo di compleanno per Vladimir Putin, il cui compleanno è stato celebrato all’inizio della settimana.

Le dichiarazioni arrivano dopo l’annuncio di Trump, seguito a una telefonata con il presidente russo, relativo alla possibilità di riaprire la strada alle esportazioni di prodotti petroliferi russi verso il mercato statunitense. Una scelta motivata anche dalla necessità di affrontare la carenza di carburante e contenere le pressioni sui prezzi, ma che ha immediatamente aperto un nuovo fronte di tensione diplomatica tra gli alleati occidentali.

Secondo le informazioni diffuse il 9 ottobre 2026, l’amministrazione statunitense ha annunciato un allentamento temporaneo delle sanzioni sul diesel russo, consentendo determinate consegne di carburante già caricato sulle navi. La misura, destinata a restare in vigore fino ad aprile 2027 per le spedizioni interessate, rappresenta un cambiamento significativo nella strategia di pressione economica adottata da Washington nei confronti di Mosca.

La decisione si inserisce in un contesto internazionale segnato dalle difficoltà di approvvigionamento energetico e dall’aumento dei costi dei carburanti. Per gli Stati Uniti, l’accesso a ulteriori forniture può contribuire ad alleviare le tensioni sul mercato. Per l’Ucraina, tuttavia, il problema è soprattutto politico: consentire alla Russia di vendere prodotti petroliferi significa offrire nuove opportunità di entrata a un Paese che continua a sostenere lo sforzo bellico.

La questione è particolarmente delicata perché le sanzioni energetiche sono state uno degli strumenti utilizzati dagli Stati Uniti e dai loro alleati per limitare le risorse finanziarie del Cremlino dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022.

Zelensky ha contestato non soltanto la decisione in sé, ma anche le sue possibili conseguenze sul piano militare e diplomatico. Secondo il presidente ucraino, un alleggerimento delle restrizioni economiche in assenza di un accordo concreto e duraturo per ridurre le ostilità rischia di indebolire la pressione internazionale sulla Russia.

In un messaggio pubblicato sui social, il leader di Kiev ha sostenuto che le concessioni a Mosca non porteranno necessariamente alla pace e potrebbero, al contrario, consentire alle forze russe di proseguire più a lungo le operazioni militari.

«Qualsiasi allentamento delle sanzioni contro la Russia, in assenza di un accordo chiaro e duraturo di de-escalation, rappresenta un’evidente debolezza», ha scritto Zelensky.

Il presidente ucraino ha inoltre avvertito che la Russia potrebbe «ripagare» le concessioni occidentali con nuovi attacchi e ulteriori azioni militari. La sua posizione riflette una preoccupazione centrale per Kiev: evitare che gli interessi economici e le necessità energetiche dei partner internazionali finiscano per ridurre l’efficacia delle misure adottate contro Mosca.

L’annuncio statunitense ha colto di sorpresa il governo ucraino e ha alimentato le preoccupazioni in diverse capitali europee. La prospettiva di una ripresa delle forniture di diesel russo agli Stati Uniti rischia infatti di complicare il coordinamento occidentale sulla guerra e sulle sanzioni contro Mosca.

La questione va oltre il commercio energetico. Da un lato, Washington deve confrontarsi con l’aumento dei prezzi e con le difficoltà di approvvigionamento; dall’altro, Kiev e i suoi sostenitori europei temono che l’allentamento delle restrizioni possa ridurre la pressione economica sulla Russia proprio mentre proseguono i combattimenti.

La scelta di Trump apre quindi interrogativi sulla coerenza della strategia occidentale: quanto è possibile perseguire la stabilizzazione dei mercati energetici senza compromettere gli obiettivi politici e militari legati al sostegno dell’Ucraina?

Le critiche di Zelensky evidenziano una divergenza crescente tra le priorità di Washington e quelle di Kiev. Per il governo ucraino, mantenere alta la pressione su Mosca è essenziale per cercare di limitare la capacità russa di finanziare la guerra. Per l’amministrazione statunitense, invece, le esigenze del mercato energetico rappresentano un fattore che può influenzare direttamente le decisioni di politica estera.

Questa differenza di approccio rischia di mettere alla prova anche i rapporti con gli alleati europei, molti dei quali considerano le sanzioni uno strumento fondamentale per sostenere la posizione negoziale dell’Ucraina.

La decisione americana non implica necessariamente una rottura definitiva con Kiev o con i governi europei, ma rende più complesso il tentativo di mantenere una linea comune nei confronti del Cremlino. Molto dipenderà dalla durata delle deroghe, dalle condizioni imposte alle forniture e dall’eventuale collegamento tra le concessioni economiche e progressi concreti verso una riduzione delle ostilità.

La vicenda dimostra quanto la politica energetica sia diventata parte integrante del confronto internazionale. Il diesel non rappresenta soltanto una merce necessaria per trasporti, industria e logistica: in una guerra prolungata, i flussi commerciali e le entrate derivanti dalle esportazioni possono avere conseguenze strategiche.

Per Zelensky, accettare nuove forniture russe senza ottenere in cambio passi verificabili verso la de-escalation significa correre il rischio di favorire Mosca senza garanzie di pace. Per Washington, la questione si intreccia con l’urgenza di affrontare le difficoltà del mercato dei carburanti.

Il contrasto resta aperto e potrebbe avere ripercussioni sui futuri negoziati. La reazione di Kiev indica che il governo ucraino intende continuare a chiedere agli Stati Uniti e ai partner europei una linea più rigorosa nei confronti della Russia.

Il nodo centrale rimane dunque quello sollevato da Zelensky: le concessioni economiche a Mosca possono contribuire a creare le condizioni per un accordo oppure rischiano di ridurre gli incentivi russi a fermare la guerra? La risposta dipenderà dagli sviluppi diplomatici e dalle condizioni che Washington sarà disposta a legare alla propria apertura commerciale.