Fabrizio Corona insulta Barbara Tarricone a Matera Fiction: “Sei un’incapace”. Scoppia la polemica

Scontro sul palco del cineteatro Guerrieri durante il festival dedicato alla serialità televisiva. A far perdere la pazienza all’ex re dei paparazzi sono state le obiezioni della giornalista sul format online Falsissimo e sulla sua definizione di inchiesta giornalistica

AgenPress. Doveva essere un incontro dedicato alla docuserie Fabrizio Corona: io sono notizia, ma si è trasformato in un acceso confronto verbale. Domenica 11 ottobre, al Matera Fiction Festival, Fabrizio Corona è stato protagonista di uno scontro con Barbara Tarricone, la giornalista incaricata di moderare l’appuntamento al cineteatro Guerrieri.

Al centro della discussione, il format online Falsissimo, attraverso il quale Corona pubblica contenuti e dichiarazioni su personaggi del mondo dello spettacolo. Tarricone ha contestato la possibilità di considerarlo un vero e proprio prodotto d’inchiesta giornalistica, dando così origine a un confronto sempre più teso.

Secondo quanto riportato dalla stampa, Corona ha reagito duramente, rivolgendosi alla moderatrice con espressioni offensive e minacciando di abbandonare il palco. L’episodio ha rapidamente attirato l’attenzione, spostando il dibattito dal programma previsto alle modalità con cui l’ex fotografo ha risposto alle domande della giornalista.

Dopo l’accaduto, la direzione della manifestazione è intervenuta esprimendo solidarietà a Tarricone e prendendo le distanze dagli attacchi personali. La vicenda ha riacceso il confronto sul ruolo dei moderatori negli incontri pubblici e sul diritto di rivolgere domande critiche anche a ospiti particolarmente esposti mediaticamente.

L’episodio apre inoltre una riflessione sul confine tra comunicazione, intrattenimento e giornalismo d’inchiesta. Un tema particolarmente attuale nell’era dei contenuti digitali, in cui le piattaforme online consentono a personaggi pubblici e creator di raggiungere direttamente milioni di utenti.

A Matera, quello che avrebbe dovuto essere un momento di approfondimento sulla narrazione televisiva si è così trasformato in uno degli episodi più discussi della manifestazione, con Barbara Tarricone finita al centro dell’attenzione dopo aver sollevato interrogativi sulla natura dei contenuti proposti da Corona.