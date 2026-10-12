Pena di morte, On. Mazzocchi (Presidente Cristiano Riformisti): “Profondo dolore per la spettacolarizzazione dell’esecuzione decisa dal presidente Trump

APPELLO ALLE FORZE LAICHE E CATTOLICHE PER FERMARE UNO STREAMING MACABRO CHE SVILISCE IL VALORE DELLA VITA

AgenPress. Come Movimento dei Cristiano Riformisti esprimiamo profondo stupore, amarezza e sincero dolore a seguito della notizia appresa dalle dichiarazioni del Presidente Donald Trump, riguardante la decisione di trasmettere in diretta streaming l’esecuzione di un condannato a morte.

Nel ribadire il proprio netto, convinto e irrevocabile rifiuto contro la pena di morte in ogni sua forma, come movimento vogliamo sottolineare con forza come questa deriva spettacolarizzante rappresenti un’oﬀesa intollerabile alla dignità umana.

Trasformare l’atto estremo alla fine di una vita in un evento mediatico squalifica lo stesso concetto di sacralità della vita, riducendo il dramma della giustizia in un macabro show.

La giustizia non può e non deve mai servirsi di manifestazioni teatrali che oﬀendono i principi cardine del vivere civile democratico dell’intera umanità. La vendetta mediatica non ha nulla a che fare con il diritto e con la civiltà.

Per queste ragioni come Cristiano Riformisti rivolgiamo un accorato appello a tutte le organizzazioni laiche e cattoliche della società civile affinché si facciano promotrici a livello internazionale di ogni iniziativa utile a sospendere questa azione teatrale messa in scena dal Presidente Trump.

E’ necessario che la comunità globale faccia sentire la propria voce, sorda a logiche di intrattenimento violento e unita nel rispetto dei diritti umani fondamentali”.