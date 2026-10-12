Report, al via i primi spot della nuova stagione: Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi alla co-conduzione

Il programma d’inchiesta di Rai3 riparte l’8 novembre con una nuova configurazione dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci. Nel primo promo, tutta la redazione appare in silenzio davanti alla telecamera, sulle note di “Un mondo difficile” di Tonino Carotone

AgenPress. La nuova stagione di Report si avvicina al debutto e Rai3 comincia a svelarne il volto attraverso i primi spot promozionali. La data da segnare in calendario è quella dell’8 novembre, quando il programma d’inchiesta tornerà in onda con una novità significativa alla conduzione: saranno Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi a guidare la trasmissione, dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci.

A catturare l’attenzione è soprattutto il primo promo, costruito attorno a un’immagine corale e a un’atmosfera insolita. Davanti alla telecamera compare l’intera redazione di Report: i giornalisti sono in piedi, immobili, in silenzio, con lo sguardo rivolto direttamente verso l’obiettivo. Nessuna parola, nessuna spiegazione. A parlare sono le immagini e la musica.

La colonna sonora scelta è “Un mondo difficile” di Tonino Carotone, brano che accompagna la sequenza e contribuisce a definirne il tono. Il risultato è uno spot essenziale, nel quale la presenza dei giornalisti diventa il centro della comunicazione, senza bisogno di anticipare contenuti o inchieste della nuova stagione.

In prima fila, al centro del gruppo, si distinguono proprio i due volti chiamati a raccogliere il testimone della conduzione: Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi. La loro posizione rende immediatamente riconoscibile il nuovo assetto del programma, mentre la scelta di mostrare tutta la squadra sottolinea la dimensione collettiva del lavoro giornalistico che da anni caratterizza Report.

Il ritorno dell’8 novembre si apre dunque in una fase di cambiamento per una delle trasmissioni d’inchiesta più riconoscibili del servizio pubblico. La rimozione di Sigfrido Ranucci segna una discontinuità nella storia recente del programma, mentre l’affidamento della co-conduzione a Di Pasquale e Piervincenzi introduce una nuova formula davanti alle telecamere.

Il promo, almeno nelle immagini descritte, non offre anticipazioni sulle singole inchieste né chiarimenti sulle ragioni del cambiamento. Punta invece sulla forza visiva della redazione riunita e su un messaggio affidato alla presenza dei suoi componenti: il programma si prepara a tornare in onda con una squadra riconoscibile, ma con due nuovi riferimenti alla conduzione.

Ora l’attenzione si sposta sulla prima puntata e sui contenuti che inaugureranno la stagione. L’appuntamento è fissato per l’8 novembre su Rai3, quando si potrà capire come la trasmissione affronterà questa nuova fase e quale impronta daranno Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi al racconto giornalistico di Report.